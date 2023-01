CUREVAC - Kursexplosion! Ist das die große Trendwende?

CureVac N.V. Namensaktien o.N. - WKN: A2P71U - ISIN: NL0015436031 - Kurs: 8,260 $ (Nasdaq)

An der Nasdaq verteuerte sich die CureVac-Aktie am vergangenen Freitag um fast 30 % und zum Start der neuen Woche legt der Kurs auf Tradegate weiter zu. Hier schiebt sich die Aktie auf 8,82 EUR und gewinnt damit erneut im zweistelligen Prozentbereich. Damit scheinen sich die Bullen mit einem Knall zurückzumelden. Kann man die Aktie jetzt weiter kaufen?

Optimismus treibt den Aktienkurs!

Kurstreiber der aktuellen Rally sind positive Nachrichten. Wie das Unternehmen verlauten ließ, läuft die klinische Phase 1-Studie für Covid-19 und die saisonale Grippe sehr gut. Die getesteten Impfstoffkandidaten wurden in Zusammenarbeit mit GlaxoSmithKline entwickelt und Vorstandschef Dr. Franz Werner Haas geht davon aus, dass man angesichts dieser Entwicklung in diesem Jahr die Wende zum wettbewerbsfähigen Akteur innerhalb der mRNA-Technologien schaffen kann. Diese Nachrichten kommen auch bei den Analysten gut an und so gab es prompt einige Kaufempfehlungen, beispielsweise von Berenberg oder Jefferies. Letztere heben ihr Ziel von zuvor 9 auf 21 USD an.

Auch charttechnisch führen die aktuellen Kursgewinne zu einer deutlichen Verbesserung im Bild (Achtung: die Hauptbörse ist zwar die Nasdaq, wir verwenden hier jedoch den Chart in EUR). Unter hohem Volumen wurden erste Widerstände geknackt. Der Kurs könnte in den nächsten Tagen weiter in Richtung 12,50 EUR durchstarten. Damit könnte tatsächlich ein erster Schritt in Richtung großer Bodenbildung erfolgen. Immerhin kommt die Aktie von Notierungen weit oberhalb von 100 EUR.

Fazit: Das Chartbild von CureVac hellt sich deutlich auf. Ob man jetzt jedoch zu Kursen von 9 EUR noch direkt einsteigen muss, bleibt offen. Die nächsten Widerstände warten nicht weit entfernt. Gravierender ist jedoch das Problem einer sinnvollen Stoppsetzung. Geht man aggressiv mit einem Stopp bei beispielsweise 7,70 EUR vor, läuft man Gefahr, in einer unbedeutenden Konsolidierung ausgestoppt zu werden. Sicherer wäre ein Stopp bei ca. 5,25 EUR. Dieses liegt jedoch so weit entfernt, womit ein Einstieg jetzt unattraktiv wird. Einzig für Investoren, die bereit sind, diese Volatilität auszusitzen und langfristig zu investieren, erscheint die Aktie noch attraktiv.

