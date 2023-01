DALDRUP & SÖHNE - Geothermie-Spezialist mit neuem Auftrag

Daldrup & Söhne AG - WKN: 783057 - ISIN: DE0007830572 - Kurs: 8,100 € (XETRA)

Der DAX-Konzern MTU möchte am Standort München geothermische Energie als Prozess- und Raumwärme in den Betriebsgebäuden einsetzen und damit bis zu 88 % der heutigen fossilen Energie einsparen. Noch im Frühjahr 2023 soll mit den Arbeiten am Bohrplatz begonnen werden (Quelle: stock3.com/news). Die Aktie springt innerhalb ihrer mehrmonatigen Seitwärtsrange zwischen 7,10 und 8,30 EUR nach oben und steht nur noch knapp unterhalb der Oberkante. Das konstruktive Big Picture ist in unserer Analyse aus dem Oktober beschrieben: Geothermie-Aktie jetzt auf potenziellem Kaufniveau?

Wird eine neue Rally vorbereitet?

Tatsächlich stehen die Chancen jetzt sehr gut, dass eine mehrmonatige Stabilisierungsbewegung in Kürze abgeschlossen wird. Klettert das Papier nachhaltig über 8,30 EUR, könnte auch das 2022er Hoch bei 8,90 EUR bald überwunden werden. Eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung 14,45 - 15,00 und langfristig bis 19 und 26 EUR könnte dann starten.

Weitere Pullbacks bis 6,95 - 7,25 EUR könnten vorher noch problemlos vollzogen werden. Unterhalb von 6,70 EUR wird es kurzfristig etwas kritischer. Größere Verkaufssignale entstehen aber erst unterhalb von 5,80 EUR.

Fazit: Das Augenmerk sollte jetzt auf die Hürde bei 8,20 - 8,30 EUR gelegt werden. Geht es darüber, könnten prozyklische Positionierungen auf mittel- bis langfristige Sicht aus charttechnischer Sicht attraktiv erscheinen.

Daldrup & Söhne AG

