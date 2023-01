INFINEON - Aktie mit Ausbruchsversuch

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 30,455 € (XETRA)

Im November 2021 erreichte die Infineon-Aktie ein Mehrjahreshoch bei 43,84 EUR. Anschließend verlor sie aber über 50 % ihres Wertes und fiel auf ein Tief bei 20,67 EUR und damit auf den langfristigen Aufwärtstrend seit dem Allzeittief aus dem Jahr 2009 zurück.

Dort startete eine Erholung, welche die Aktie an den Widerstand bei 33,26 EUR führte. In drei Anläufen gelang kein Ausbruch, daher kam es zu einem Rücksetzer auf das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Juli 2022 bei 27,87 USD.

In den letzten Tagen zeigte sich die Infineon-Aktie wieder in einer verbesserten Verfassung. Heute attackiert sie in der Eröffnung den Widerstand bei 30,43 EUR.

Weitere Rall möglich

Gelingt der Infineon-Aktie ein Ausbruch über 30,43 EUR auf Tagesschlusskursbasis, kann es kurzfristig zu einem erneuten Angriff auf die Widerstandzone um 33,26 EUR kommen. Bei einem Ausbruch darüber würde sogar der Weg Richtung 43,84 EUR geebnet werden. Sollte der Ausbruchsversuch aber fehlschlagen, könnte es kurzfristig zu Abgaben in Richtung 27,87 EUR oder sogar 25,76-25,44 EUR kommen.

Fazit: Die Infineon-Aktie arbeitet gerade an einem Fortsetzungssignal für den Anstieg der letzten Tage.

