Nachlassende Zinsängste sorgten am Freitag für eine Rally an den Aktienmärkten. Ein robuster Arbeitsmarktbericht zeigte, dass die Stundenlöhne deutlich weniger stark angestiegen sind als erwartet. Hier könnte also nachlassende Inflation für eine weniger hawkishe Fed sorgen.

Derweil kann die CureVac Aktie mehr als 80 Prozent vom Tief zulegen, SMA Solar profitiert von Solar-Wachstum und Linde könnte eine Einstiegs-Chance bieten.

