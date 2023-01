Absatz von Mercedes-Benz Pkw knapp unter Vorjahr

Frankfurt (Reuters) - Engpässe bei Halbleitern und Logistik haben den Absatz des Autobauers Mercedes-Benz im vergangenen Jahr gedämpft.

Mercedes-Benz Pkw lieferte mit 2,04 Millionen Fahrzeugen ein Prozent weniger aus als im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Zuwächse in Europa und Nordamerika konnten eine schwache Entwicklung am weltweit größten Automarkt China nicht ausgleichen. Das kleinere Geschäftsfeld Mercedes-Benz Vans steigerte unterdessen trotz der Probleme bei Teileversorgung und Auslieferung den Absatz um vier Prozent auf rund 411.000 Einheiten.

Der Stuttgarter Autobauer kam beim Verkauf von Elektroautos voran. So lieferte Mercedes-Benz Pkw mit knapp 118.000 Autos mehr als doppelt so viele aus wie im Vorjahr. Die Kunden von Transportern und Vans stellen sich langsamer von Verbrennermodellen auf E-Fahrzeuge um - der Absatz der Elektroversionen von Vito oder Sprinter stieg um 15 Prozent auf 14.700 Stück.

