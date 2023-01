EQS-News: SPORTTOTAL AG: Ebru Köksal wird Mitglied des Beirats von SPORTTOTAL

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Personalie

SPORTTOTAL AG: Ebru Köksal wird Mitglied des Beirats von SPORTTOTAL



11.01.2023 / 12:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ebru Köksal wird Mitglied des Beirats von SPORTTOTAL Köln, 11. Januar 2023. SPORTTOTAL gibt mit Ebru Köksal, CFA, das dritte Mitglied seines Beirats bekannt. Ebru Köksal ist derzeit Senior Advisor bei J. Stern & Co. und war früher CEO und Mitglied des Boards bei Galatasaray SK. Außerdem ist sie Board Director der A-Leagues Australia und Mitglied des Boards der Professional Footballers Association UK. Mit ihrem umfassenden Wissen über das globale Sportbusiness wird Ebru Köksal einen wichtigen Beitrag zur Definition und Umsetzung der zukünftigen Wachstumsstrategie von SPORTTOTAL leisten. Darüber hinaus wird ihr hervorragendes Führungstalent bei den Beiratsmitgliedern sehr geschätzt werden. Peter Lauterbach, CEO der SPORTTOTAL AG: "Es ist eine große Ehre für SPORTTOTAL und auch für mich persönlich, dass Ebru Köksal unserem Beirat beitritt. Ich bin fest davon überzeugt, dass ihr Einfluss auf die globale Strategie und die Art der Führung bei SPORTTOTAL ein wichtiger Teil unseres zukünftigen Erfolgs sein wird." Ebru Köksal: "Es ist ein spannender Zeitpunkt, dem Beirat von SPORTTOTAL beizutreten und das großartige Führungsteam von SPORTTOTAL beim Wachstum seines globalen Streaming-Plattform-Geschäfts zu unterstützen. SPORTTOTAL hat technologisch eine tragfähige Basis für die internationale Expansion gelegt." Über die SPORTTOTAL AG:

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Audi, Mercedes/AMG oder Red Bull und betreibt den linearen Fernsehsender #dabeiTV. Kontakt: SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0

Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 investorrelations@sporttotal.com

11.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com