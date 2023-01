FRESENIUS MEDICAL CARE - Wo könnte man einen Trade riskieren?

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 32,500 € (XETRA)

Nach dem Allzeithoch bei 93,84 EUR aus dem Februar 2018 kam es in der Aktie des Dialysespezialisten zu einer mehrfach beschleunigten Abwärtsbewegung, die im April 2022 in einen crashartigen Abverkauf überging. Die Aktie fiel dabei fast auf die Unterstützungszone zwischen 25,51 und 25,00 EUR und damit auf das log. 50 % Retracement der Rally ab dem Allzeittief zurück.

Zuletzt erholte sich die Aktie, scheiterte aber mehrfach am Abwärtsgap vom 22. September 2022 zwischen 30,98 EUR und 31,40 EUR. Am 04. und 05. Januar gelang der Ausbruch über dieses Gap und über den Abwärtstrend seit April 2022. In den letzten Tagen setzte sich der Wert etwas nach oben ab.

Erholung kann weitergehen

Kurzfristig kann es in der Aktie von Fresenius Medical Care noch einmal zu einem Rücksetzer gen 31,40-30,98 EUR kommen. Dort könnte der Wert wieder nach oben drehen und in Richtung 35,08 EUR und sogar 38,83-39,30 EUR ansteigen.

Sollte der Wert allerdings unter 28,82 EUR abfallen, dann wäre der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt. Die Aktie könnte dann erneut in Richtung 25,51-25,00 EUR abfallen.

Fazit: Nach einem kleinen Rücksetzer könnte es auf Sicht von einigen Tagen bis wenigen Wochen zu einer Tradingchance kommen.

Fresenius MC

JETZT 1 Monat gratis* stock3 PLUS sichern!

Das erwartet Sie: ✔️ exklusive und brandaktuelle Trading-Setups ✔️ Investmentideen unserer Experten ✔️ fundamentale & charttechnische Analysen ✔️ unbegrenzter Zugriff auf alle stock3-Artikel und jeden 1. Donnerstag im Monat kostenloser Zugang zum exklusiven Trading-Service PROmax.

Jetzt Code TRYPLUS einlösen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)