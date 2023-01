American Airlines: Hochgesprungen

American Airlines hat seine Prognose für das vierte Quartal 2022 kurz vor Veröffentlichung der Zahlen in der kommenden Woche deutlich angehoben. Die Gesellschaft erwartet beim Umsatzwachstum einen Anstieg zwischen 16 und 17 Prozent, nachdem zuvor 11 und 13 Prozent in Aussicht gestellt wurden. Der Gewinn je Anteilsschein soll jetzt zwischen 1,12 bis 1,17 US-Dollar liegen, nach zuvor 0,50 bis 0,70 US-Dollar.

Nach einer gute zwei Jahre anhaltenden Konsolidierung hat die American-Airlines-Aktie offenbar im Bereich von 12,00 US-Dollar einen Boden gefunden und diesen auch in den letzten Monaten mehrfach ausgetestet. Zu Beginn dieses Jahres kam dann wieder Dynamik in dem Papier auf und führte den Wert an die obere Handelsspanne von grob 15,03 US-Dollar aufwärts. Die Anhebung der Prognose im heutigen Handelsverlauf gab dem Papier einen zusätzlichen Schub an 16,00 US-Dollar, womit die Spanne der letzten Monate nun endgültig abgehakt werden könnte und zudem einen Trendwechsel bei American Airlines zur Folge haben dürfte.

Wochenschlusskurs entscheidend

Sobald ein Wochenschlusskurs oberhalb von 15,00 US-Dollar vorliegt, würde die Wahrscheinlichkeit auf weitere Gewinne bei American Airlines zunächst in den Bereich von 17,42 und darüber an 18,34 US-Dollar merklich zunehmen. Nach einem anschließenden Pullback könnten sogar die Kursspitzen aus 2022 um 21,42 US-Dollar in Angriff genommen werden. Ein Rückfall unter den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 14,69 US-Dollar dürfte dagegen Rückfallrisiken in die vorherige Handelsspanne mit entsprechenden Abschlägen zurück auf 13,75 US-Dollar merklich steigern. Unterhalb von 12,00 Dollar würden mittelfristige Short-Signale aktiviert werden.