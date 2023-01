Codorus Valley Bancorp erhöht die Dividende und kauft eigene Aktien zurück

Die amerikanische Codorus Valley Bancorp Inc. (ISIN: US1920251048, NASDAQ: CVLY) zahlt ihren Aktionären eine Quartalsdividende von 0,16 US-Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal (0,15 US-Dollar) erhöht das Unternehmen die Dividende um 6,7 Prozent. Die Ausschüttung erfolgt am 14. Februar 2023 (Ex-Dividenden Tag: 23. Januar 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,64 US-Dollar ausgezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 23,72 US-Dollar (Stand: 11. Januar 2023) bei 2,70 Prozent. Codorus Valley will auch eigene Aktien im Volumen von bis zu 5 Mio. US-Dollar zurückkaufen.

Codorus Valley Bancorp ist 1986 in York, Pennsylvania, gegründet worden und ist die Holdinggesellschaft der PeoplesBank, die knapp 24 Finanzzentren in York, Hunt Valley, Bel Air und Westminster betreibt. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 20,35 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 16,05 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 27. Oktober 2022 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 0,34 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 225,49 Mio. US-Dollar (Stand: 11. Januar 2023).

