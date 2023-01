Dax Chartanalyse 12.01.2023: 15.000er Marke erreicht

Widerstand: 15.000 15.050 Unterstützung: 14.800 14.685

Rückblick:

Die Überschrift der gestrigen Betrachtung lautete "Die Bären haben das Handtuch geworfen". Und so kam es dann wie es kommen musste - die Bullen durften sich ungestört, da ohne Gegenwehr, weiter austoben und den deutschen Leitindex heute auf die 15.000er Marke treiben im Vorfeld der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.

Ausblick:

Ein Blick auf den Tageschart zeigt die fahnenstangenartige Rallybewegung der vergangenen Handelstage. Der RSI ist mittlerweile im überkauften Bereich angelangt und weist darüber hinaus eine so genannte bärische Divergenz auf (die neuen Hochs werden nicht mehr bestätigt). Das sind alles ganz klare Warnsignale für die Käuferseite. Die aktuelle Rallybewegung sollte daher idealerweise im Bereich der 15.000er Marke auslaufen und von einer Konsolidierung beziehungsweise Korrektur abgelöst werden. So lange hierfür allerdings keine ersten prozyklischen Signale vorliegen, heißt es weiter, die Füße still zu halten.