EQS-News: Nynomic AG: ESG-Rating 2023: Nynomic verbessert sich auf „sehr gut“ / ESG Vorreiterrolle bestätigt

ESG-Rating 2023: Nynomic verbessert sich auf „sehr gut“ / ESG Vorreiterrolle bestätigt Wedel (Holst.), 12.01.2023 Die Nynomic AG hat sich erneut proaktiv und freiwillig einer intensiven Prüfung ihrer Nachhaltigkeitsleistungen unterzogen. Gegenüber dem Initial-Assessment im vergangenen Jahr hat die imug rating GmbH, eine der führenden unabhängigen ESG-Ratingagenturen, das Nachhaltigkeits-Rating der Nynomic Gruppe trotz gestiegener Bewertungsanforderungen von „gut“ auf „sehr gut“ hochgestuft. Dabei wurde die gesamte Unternehmensgruppe in den Themenbereichen Nachhaltigkeitsmanagement, Produkte / Dienstleistungen und Kontroversen nach international anerkannten Anforderungen untersucht und neu bewertet. Ein hoher Anteil des Produkt- bzw. Dienstleistungsangebots wird aus Perspektive der Nachhaltigkeit als positiv anerkannt. Zugleich ist Nynomic in keinen kritischen Geschäftsaktivitäten aktiv oder an Kontroversen beteiligt. „Wir sind stolz, uns unter den Top-Unternehmen beim Thema ESG zu finden, denn auch auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit wollen wir unsere führende Position in der Photonik Branche und im Scale Index weiter ausbauen", so Maik Müller und Fabian Peters, Vorstände der Nynomic AG. „Der weitere Ausbau unserer starken Nachhaltigkeits-Performance ist inzwischen ein Erfolgsfaktor. Als klares Signal und Investitionskriterium bei der Beurteilung der Nynomic AG am Kapitalmarkt demonstriert unser sehr gutes ESG-Rating unsere Verpflichtung zu Transparenz und Vertrauenswürdigkeit. Wir freuen uns sehr über das angehobene Bewertungsergebnis und sehen dieses als Ansporn, um noch besser zu werden.“ Weitere Informationen zum aktuellen imug ESG-Rating der Nynomic AG finden Sie hier. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung – Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

