Greta Thunberg ruft in Braunkohle-Dorf Lützerath zum Widerstand auf

Düsseldorf (Reuters) - Die Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat im Braunkohle-Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen zum Widerstand gegen das Abbaggern des Weilers durch den Energieriesen RWE aufgerufen.

"Wenn Regierungen und Konzerne die Umwelt zerstören (..), wehren sich die Menschen", sagte die Schwedin am Freitag bei einem Besuch in Lützerath. Sie beobachte die Lage in dem Ort am Rande des nordrhein-westfälischen Braunkohle-Tagebaus schon seit langer Zeit, betonte Thunberg, die die "Fridays for Future"-Bewegung ins Leben gerufen hatte. Sie werde auch an einer Demonstratione zum Erhalt Lützeraths am Samstag teilnehmen, bekräftigte sie. Das Dorf wird derzeit durch die Polizei von Klima-Aktivisten geräumt, die dort Häuser besetzt hatten. "Kämpft für das Überleben", sagte Thunberg. "Lützi bleibt!", skandierte sie mit Demonstranten.

Der Energieriese RWE will den Weiler abreißen, um die unter der Ortschaft gelegene Braunkohle abbaggern zu können. Lützerath wird seit Mittwoch von massiven Kräften der Polizei geräumt.

