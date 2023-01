NAGARRO - Aktie erreicht Etappenziel

Nagarro SE Namens-Aktien o.N. - WKN: A3H220 - ISIN: DE000A3H2200 - Kurs: 123,000 € (XETRA)

"Was bringt das Jahr 2023?" wählte ich als Überschrift der Analyse der Nagarro-Aktie am 2. Januar. Damals war die Stimmung noch eher bescheiden. Inzwischen steht der DAX 8 % höher und freilich auch viele deutsche Einzelaktien. Erfreulicherweise hat auch Nagarro den Fahrplan bis dato gut abgespult und bei 122,40 EUR ein erstes Ziel erreicht.

Als eines der ersten Unternehmen hat der IT-Dienstlesiter in dieser Woche auch die Prognose für 2023 veröffentlicht. Demnach möchte das Management 2023 die Umsatzmilliarde knacken und stellt 1,02 Mrd. EUR an Erlösen in Aussicht. Die Profitabilität soll verglichen mit dem vergangenen Jahr aber etwas zurückgehen, die EBITDA-Marge wird bei 15 % gesehen. 2022 dürfte sie Analystenschätzungen zufolge bei 16,4 % gelegen haben. Für 2023 hatten Analysten einen Umsatz von 1,03 Mrd. EUR und eine EBITDA-Marge von 15,9 % erwartet. Nagarro liegt also etwas unter diesem Konsens. Da das Management aber in der Regel konservativ plant und alleine im Jahr 2022 für zahlreiche Prognoseanhebungen gut war, reagierte die Aktie nur kurzzeitig mit Abschlägen und kletterte anschließend auch an das zweite Ziel bei 122,40 EUR.

Im Idealfall folgt nun eine weitere Konsolidierung, ehe der Wert auch das Hoch bei 131,00 EUR ansteuert, wo sich die mittelfristige Ausrichtung entscheiden dürfte. Verkaufssignale wären vorrangig erst unter dem Unterstützungsbereich zwischen 109,20 und 107,80 EUR auszumachen.

Zuletzt bestätigte das Analystenhaus Jefferies die Kaufempfehlung für den Titel. Das Kursziel lautet 174 EUR.

Fazit: Nagarro blickt optimistisch ins Jahr 2023. Wenngleich Analysten einen Schnaps mehr erwartet hatten, könnten Prognoseanhebungen im Laufe des Jahres durchaus folgen und das Management schlussendlich die Markterwartung sogar überbieten. Trader können Teilgewinne realisieren, eine Restposition aber im Depot belassen.

Jahr 2022e* 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 0,86 1,03 1,22 Ergebnis je Aktie in EUR 5,17 5,83 7,19 Gewinnwachstum 12,77 % 23,33 % KGV 24 21 17 KUV 1,9 1,6 1,3 PEG 1,6 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Nagarro-Aktie

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)