Trading-Chance BMW: Jetzt dürfte den Bullen die Luft ausgehen

Werbung

Jetzt könnte den Bullen bei BMW langsam die Luft ausgehen. Tesla senkt die Preise deutlich: Mit dieser Meldung kamen die Automobilhersteller weltweit heute Früh unter Druck. BMW hält sich bislang noch gut, aber das kann sich ändern. Denn nicht nur, dass auch BMW Druck auf die Rendite spüren dürfte, die Aktie ist massiv überkauft und so nahe am Kursziel der Analysten wie kein anderer europäischer Autobauer. Eine Trading-Chance Short.

So schnell kann der Wind drehen. Noch im September dachten die meisten Anleger, Tesla würde problemlos Geld wie Heu verdienen, jetzt muss der Elektrofahrzeug-Hersteller die Preise senken. Und das tut man nur, wenn der Druck auf die Absatzzahlen erheblich ist. Auch BMW ist mittlerweile ein großer Player im Bereich E-Mobilität. Gibt es nur in diesem Segment Probleme oder auch bei den Verbrennern? Das ist offen, aber wir wissen vieles nicht. Zu viel, um so bullisch zu sein, wie die Trader das zuletzt bei BMW waren.

Noch wissen wir weder, wie bei BMW das vierte Quartal gelaufen ist noch wie man dort das neue Jahr einschätzt. Aber die Trader trieben die Aktie trotzdem massiv höher, zu Jahresbeginn startete bereits der zweite große Rallye-Impuls seit Ende September. Gewagt, denn:

Die Analysten sind skeptischer, als man das vom Chart her denken würde

BMW sonnt sich zwar bislang in herausragend hohen Gewinnmargen. Aber wenn die Kundschaft die deutlich über die gestiegenen Herstellungskosten hinaus angehobenen Preise nicht mehr bezahlt, müssen auch hier die Preise nach unten. Das würde deutlich auf den Gewinn drücken. Und BMW hat immerhin 2022 deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als 2021, konkret 6,4 Prozent weniger, bei Mercedes-Benz lag das Absatzminus zum Vergleich bei -1,0 Prozent, nur beim VW-Konzern waren es mit -7,0 Prozent mehr. Die hohen Gewinne „leben“ vor allem von dieser untypisch hohen Gewinnspanne.

Daher sind die Analysten hier eher vorsichtig. Nur noch die Hälfte der Experten hat die Aktie als „Kauf“ gewertet. Und Analysten werden nicht wöchentlich überarbeitet, da sind einige ältere Einschätzungen dabei. Denn würden alle Analysten heute neu werten, dürfte die Zahl derer, die mit „Halten“ oder „Verkaufen“ urteilen, wohl größer sein, weil die Aktie das durchschnittliche Kursziel der Experten schon fast erreicht hat: Das liegt bei 97,50 Euro.

Zu schnell, zu weit und damit heiß gelaufen

Hinzu kommt die Chart- und Markttechnik. Sie sehen, dass die Aktie innerhalb dieses sehr steilen Aufwärtstrendkanals, der sich Anfang des vierten Quartals etabliert hat, schon recht nahe an dessen obere Begrenzung gelaufen war, bevor die Nachricht über die Preissenkungen bei Tesla die Bullen aus ihrem Kaufrausch riss. Zugleich war die Markttechnik, hier im Chart der RSI-Indikator, gestern so überkauft wie zuletzt im Herbst 2020, was hieße:

Quelle: marketmaker pp4

Es gäbe alleine aus chart- und markttechnischer Sicht genug Gründe, jetzt auszusteigen oder Short zu gehen. Diese für die gesamte Automobilbranche kritische Meldung von Tesla wäre ein probater Anlass, das nicht nur zu erwägen, sondern zu tun … daher wäre ein spekulativer Short-Trade mit einem Stop Loss knapp über der oberen Begrenzung dieses Aufwärtstrendkanals für risikofreudige Akteure eine interessante Trading-Chance.

Ein Short-Trade setzt auf das Ende der Übertreibungsphase

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 115,226 Euro einen Hebel von 3,8 ausweist. Den Stop Loss setzen wir bei 99 Euro in der Aktie an, das entspricht einem Kurs von ca. 1,61 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die BMW-Aktie lautet UH6ATR.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 95,90 Euro, 97,60 Euro

Unterstützungen: 86,71 Euro, 84,47 Euro, 81,13 Euro, 78,63 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf BMW

Basiswert BMW WKN UH6ATR ISIN DE000UH6ATR7 Basiswert 115,226 Euro K.O.-Schwelle 115,226 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,8 Stop Loss Zertifikat 1,61 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.