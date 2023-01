EQS-News: EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für va-Q-tec

EQS-News: Fahrenheit AcquiCo GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Fusionen & Übernahmen

EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für va-Q-tec



16.01.2023

EQT Private Equity startet heute freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für va-Q-tec Angebotsunterlage nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht

va-Q-tec-Aktionäre können ihre Aktien ab heute bis zum Ende der Annahmefrist am 16. Februar 2023 zum Verkauf einreichen

Angebotspreis von EUR 26,00 je va-Q-tec-Aktie in bar entspricht einer attraktiven Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis einschließlich 9. Dezember 2022

Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage Frankfurt, 16. Januar 2023 – Fahrenheit AcquiCo GmbH (die „Bieterin“), eine vom EQT X Fonds („EQT Private Equity“) kontrollierte Holdinggesellschaft, hat heute, mit Unterstützung der Co-Investoren Mubadala Investment Company PJSC („Mubadala“) und dem Sixth Cinven Fonds („Cinven“), die Angebotsunterlage („Angebotsunterlage“) für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das „Übernahmeangebot“) für sämtliche Aktien der va-Q-tec AG („va-Q-tec“ bzw. die „Gesellschaft“; ISIN: DE0006636681) nach erfolgter Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") veröffentlicht.



Aktionäre von va-Q-tec können ihre Aktien während der Annahmefrist, die heute beginnt und voraussichtlich am 16. Februar 2023 um Mitternacht (MEZ) endet, zum Verkauf einreichen.



Der Angebotspreis von EUR 26,00 je Aktie in bar entspricht einer attraktiven Prämie von 98 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten drei Monate bis einschließlich 9. Dezember 2022 und einer Prämie von 46 Prozent auf den unbeeinflussten Schlusskurs vom 9. Dezember 2022. Aus Sicht der Bieterin stellt dieses Angebot eine äußerst attraktive Gelegenheit für alle Aktionäre von va-Q-tec dar.



Vorstand und Aufsichtsrat von va-Q-tec begrüßen und unterstützen das Übernahmeangebot, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage.



Der Vollzug des Übernahmeangebots wird unter dem Vorbehalt des Erreichens einer Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft (einschließlich der von den Gründerfamilien um Dr. Joachim Kuhn und Dr. Roland Caps bereits gehaltenen rund 26 Prozent der Aktien), sowie weiterer marktüblicher Bedingungen, einschließlich erforderlicher fusionskontrollrechtlicher Freigaben, stehen. Die näheren Einzelheiten des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage beschrieben. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.



Die Angebotsunterlage ist ab sofort online unter





Kontakte für Medien

Internationale Medienanfragen:

Finn McLaughlan,



Deutsche Medienanfragen:

Isabel Henninger,



EQT-Pressestelle:

, +46 8 506 55 334



Kontakt für Investoren

Privatanleger: +49 69 9517 9985

Institutionelle Investoren: +44 20 31 48 97 80

E-Mail für Investoren:





Über EQT

EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als EUR 114 Milliarden an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen - Private Capital und Real Assets. EQT-Fonds sind an Unternehmen in Europa, Asien und Amerika beteiligt. EQT unterstützt Portfoliounternehmen auf ihrem Weg, nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.



Weitere Informationen: www.eqtgroup.com

Folgen Sie EQT auf Twitter, YouTube und Instagram



Über Mubadala

Mubadala verwaltet ein globales Portfolio mit dem Ziel, nachhaltige finanzielle Erträge für die Regierung von Abu Dhabi zu erwirtschaften. Das Portfolio von Mubadala in Höhe von USD 284 Mrd. (AED 1045 Mrd.) erstreckt sich über sechs Kontinente und umfasst Beteiligungen in verschiedenen Sektoren und Anlageklassen. Mubadala nutzt sein umfassendes branchenspezifisches Fachwissen und seine langjährigen Partnerschaften, um nachhaltiges Wachstum und Gewinne zu erzielen und gleichzeitig die weitere Diversifizierung und globale Integration der Wirtschaft der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen.



Mehr Informationen: www.mubadala.com



Über Cinven

Cinven ist eine führende internationale Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Aufbau von erstklassigen globalen und europäischen Unternehmen fokussiert. Das Unternehmen investiert mit seinen Fonds in sechs Branchen: Unternehmensdienstleistungen, Konsumgüter, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie sowie TMT (Technologie, Medien und Telekommunikation). Cinven unterhält Büros in London, New York, Frankfurt, Paris, Mailand, Madrid, Guernsey und Luxemburg. Die Cinven-Fonds sind von der Guernsey Financial Services Commission zugelassen und werden von ihr reguliert. Cinven Limited, der Berater der Cinven- Fonds, ist von der Financial Conduct Authority zugelassen und wird von ihr reguliert.



Weitere Informationen: www.cinven.com

Folgen Sie Cinven auf LinkedIn



Über va-Q-tec

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt hocheffiziente und damit dünne Vakuumisolationspaneele („VIPs“) zur Dämmung sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials – „PCMs“) zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle. Mit dieser thermischen Schlüsseltechnologie fertigt va-Q- tec passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen bis zu 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und –boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va-Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg.



Mehr Infos: www.va-q-tec.com

Folgen Sie va-Q-tec auf LinkedIn und Twitter





Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der va-Q-tec AG. Das Übernahmeangebot selbst sowie dessen endgültige Bestimmungen und Bedingungen sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage mitgeteilt, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde. Investoren und Inhabern von Aktien der va-Q-tec AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot stehenden Unterlagen gründlich zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.



Das Übernahmeangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen von Wertpapiergesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Jeder Vertrag, der aufgrund des Übernahmeangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht auszulegen.



Die Bieterin behält sich im Rahmen der anwendbaren rechtlichen Beschränkungen vor, Aktien der va-Q-tec AG außerhalb des Übernahmeangebots börslich oder außerbörslich direkt oder indirekt zu erwerben. Derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum Erwerb von Aktien der va-Q-tec AG werden außerhalb der Vereinigten Staaten und im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen Vorschriften durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen, werden Informationen hierüber unter Angabe der Anzahl und des Preises der erworbenen Aktien der va-Q-tec AG unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit dies nach den anwendbaren Rechtsvorschriften erforderlich ist.



In dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen in Bezug auf den EQT X Fonds (EQT X) stellen weder ein Angebot zur Veräußerung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren dar und dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot oder einer Aufforderung weder genutzt noch als Grundlage verwendet werden. Ein Angebot oder eine Aufforderung in Bezug auf EQT X wird lediglich durch ein vertrauliches Privatplatzierungsdokument und Begleitdokumentation gemacht werden, die qualifizierten Anlegern auf vertraulicher Grundlage gemäß anwendbarem Recht zur Verfügung gestellt werden. Hierin enthaltene Informationen in Bezug auf EQT X dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika weitergegeben werden. Hierin erwähnten Wertpapiere von EQT X wurden und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 in seiner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht angeboten bzw. veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den Bestimmungen des

U.S. Securities Act of 1933 registriert oder sind von diesen Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren von EQT X, das in den Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines Angebotsdokuments erfolgen, das bei der Emittentin oder ihren Vertretern erhältlich wäre und detaillierte Informationen über die Emittentin und ihr Management sowie ihre Finanzinformationen enthalten würde. Wertpapiere von EQT X dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungsbestimmungen nicht angeboten oder verkauft werden. 