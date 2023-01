Gewerkschaft: Bahn kann mehr Personal nur über höhere Löhne gewinnen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 25 000 Beschäftigte rekrutieren - wenige Wochen vor den Tarifverhandlungen pocht die Gewerkschaft EVG deshalb auf höhere Löhne. "Alle Personaloffensiven werden zum Scheitern verurteilt sein, wenn die Unternehmen nicht endlich angemessene Löhne zahlen", forderte die Bahngewerkschaft am Montag. Die jetzigen Rahmenbedingungen seien für die Einstellung von 25 000 Mitarbeitern nicht geeignet.

Die EVG verwies auf die angespannte Personallage aufgrund hoher Krankenstände und einer hohen Fluktuation bei den Beschäftigten. Allein im vergangenen Jahr hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb rund 7,1 Millionen Überstunden angehäuft - etwa 400 000 mehr als im Jahr davor. "Das zeigt, dass die Löhne deutlich rauf müssen; nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern bei allen Eisenverkehrsunternehmen, wie auch im Busbereich."

Die EVG verhandelt ab Ende Februar mit der Deutschen Bahn und 50 weiteren Verkehrsunternehmen über neue Tarifverträge. Über ihre branchenweite Lohnforderung will die Gewerkschaft am 7. Februar mit den Tarifkommissionsmitgliedern in Fulda entscheiden./maa/DP/stk