IRW-News: First Phosphate Corp.: First Phosphate schließt strategischen Konzessionsgebietserwerb ab und gibt positive Analyseergebnisse für Lamarche bekannt

SAGUENAY, QUEBEC - (14. September 2022) /IRW-Press/ First Phosphate Corp. (First Phosphate oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine primäre Strategie zum Erwerb von Phosphatkonzessionsgebieten in der Region Saguenay (Quebec) abgeschlossen hat und alle bestehenden Claims, auf die es von Dritten unter Option hatte, vollständig erworben hat.

First Phosphate besitzt jetzt sämtliche Eigentumsanteile an insgesamt 2.693 Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 1.505 Quadratkilometern in der Region Saguenay (Quebec). Alle Claims sind frei von Net Smelter Royalties (NSR, Verhüttungsabgaben) und allen anderen Formen von Lizenzgebühren. Der Großteil der Claims befindet sich in der Nähe von Güterverkehrsstraßen und ist 80 bis 150 km vom Tiefseehafen Saguenay entfernt, der für große Schiffe ungehindert zugänglich ist.

Der Abschluss unseres strategischen Konzessionsgebietserwerbs in der bergbaufreundlichen Region Saguenay in Quebec ist ein wichtiger Schritt für First Phosphate. Wir können uns jetzt auf die Entwicklung unserer Fähigkeit zum Abbau und der Raffinierung von hochwertigem Phosphatmaterial für die LFP-Batterieindustrie direkt hier in Quebec, Kanada, konzentrieren, sagte Chief Executive Officer John Passalacqua.

First Phosphate hat außerdem zusätzliche Mineral-Claims in 10 spezifischen Gebieten mit reichhaltigen Phosphatvorkommen in und um das Gebiet seiner bestehenden Claims abgesteckt. Die Claim-Gebiete sind als Alex, Antoine, Brochet, Catherine, Flagship Extension South, Fleury, GM2232, Gouin, Lamarche, MR3111, Perron, Sault und Yves klassifiziert. Diese Phosphatvorkommen befinden sich innerhalb von Oxidkumulaten in Anorthositgestein und weisen einen Gehalt von 3,0 % bis 16,3 % P2O5 (Phosphorpentoxid) auf. Ein Geologe, der als Berater für das Unternehmen tätig ist, wurde mit der Entnahme von Proben an den wichtigsten Standorten zur Laboranalyse beauftragt. Die Ergebnisse werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Zusätzliche Claims wurden vor Kurzem von lokalen Prospektoren in den Gebieten Brochet, Flagship Extension South und Perron für eine kumulative Barzahlung von 24.000 Dollar und die Ausgabe von 188.000 Aktien von First Phosphate erworben. Die ausgegebenen Aktien unterliegen einer 12-monatigen Haltefrist.

Analyseergebnisse für das Konzessionsgebiet Lamarche

First Phosphate hat auch vielversprechende Analyseergebnisse für sein Konzessionsgebiet Lamarche erhalten, die das Vorkommen von hochgradigem Phosphat bestätigen.

Das Hauptmerkmal des Konzessionsgebietes Lamarche ist eine 7 km lange, mittels luftgestützter Untersuchungsverfahren abgegrenzte lineare magnetische Anomalie, die in südwestlicher Richtung verläuft. Zwei historische Stichproben, die ursprünglich von Prospektoren entnommen und untersucht wurden, lieferten Ergebnisse von 10,5 % und 12,0 % P2O5 in Oxidkumulat mit über 90 % Oxiden (Magnetit und Ilmenit mit hohem Eisen- und Titananteil) und Apatit (P2O5). Im Rahmen der ersten Untersuchungen des Unternehmens prüfte First Phosphate die Ergebnisse von 15 Stichproben aus 4 Claims über 0,6 km² des Konzessionsgebietes Lamarche.

Die folgenden Ergebnisse bestätigten das Vorhandensein von hochgradigem P2O5 wie folgt. Signifikante Eisen- und Titangehalte waren ebenfalls vorhanden:

Probe Nr. EASTING NORTHING % P2O5 % Fe2O3 % TiO2

(Rechtswert) (Hochwert)

E5365609 326032 5402189 16,21 33,73 5,80

E5365606 326101 5402465 14,99 37,14 5,22

E5365602 326932 5402985 14,65 44,99 12,31

E5365601 326894 5403052 12,92 39,25 5,61

E5365608 326041 5402525 12,10 40,25 5,29

E5365610 326032 5402189 10,61 46,71 10,65

E5365604 326442 5402995 9,81 38,26 8,02

E5365613 325698 5402033 9,80 43,55 5,24

E5365612 325717 5402087 9,76 37,67 6,38

E5365605 326187 5402546 9,50 25,95 5,24

E5365615 325087 5402085 7,32 28,30 4,80

E5365614 325231 5402010 0,88 8,79 1,64

E5365611 325936 5402166 0,61 22,96 5,99

E5365607 326101 5402465 0,50 8,03 0,18

E5365603 327594 5402453 0,41 44,75 8,83

Tabelle 1: First Phosphates jüngstes Probenentnahmeprogramm bei Lamarche. Analyseergebnisse von hochgradigem Phosphorpentoxid, Eisen(III)-Oxid und Titanoxid.

Die Proben wurden auf einer Länge von 1,5 km entnommen. Die Breite der mineralisierten Zone beträgt mindestens 230 m. Eine starke magnetische lineare Anomalie tritt direkt im Bereich des mineralisierten Gebiets auf. Die Proben E5365601 und E5365602 befinden sich an der nördlichen Spitze der mineralisierten Zone und 500 m weiter östlich, was auf einen potenziellen Ausläufer oder eine beträchtliche Zunahme der Breite des phosphathaltigen Gesteins hinweist. Die Probe E5365615 befindet sich 680 m westlich der Südspitze des beprobten Gebiets, jedoch außerhalb der magnetischen Hauptanomalie.

Ein weiteres wichtiges Resultat lieferte die Analyse auf 43 Spurenelementen (darunter Arsen, Kadmium, Thorium, Uran und andere Seltenerden), die auf eine sehr niedrige Konzentration dieser potenziell schädlichen Elemente hinwies, was dem Reinheitsgrad entspricht, der für die Verwendung von Phosphat in der Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP) -Batterieindustrie erforderlich ist.

Wir sind begeistert von diesen Ergebnissen sowie der Zukunft dieser Konzessionsgebiete und der umliegenden Gemeinden, da wir die Erschließung einer sauberen, hochgradigen und beständigen Phosphatquelle für die LFP-Batterieindustrie in Nordamerika fortsetzen, fügte Herr Passalacqua hinzu.

Update zu Aktienoptionen

Das Unternehmen gab heute ferner bekannt, dass es die Gewährung von 2.600.000 Aktienoptionen auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens (die Optionen) an bestimmte berechtigte Personen des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,25 Dollar pro Aktie genehmigt hat, wobei die Optionen drei Jahre nach dem Datum, an dem die Aktien des Unternehmens an einer kanadischen Börse gehandelt werden (die Notierung), verfallen. Die Optionen unterliegen einer zeitbasierten Übertragung, sodass 25 % der Optionen unmittelbar nach der Börsennotierung und danach alle 6 Monate jeweils 25 % übertragen werden. Die Bedingungen der gewährten Optionen stehen im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens, der von den Aktionären des Unternehmens am 25. August 2022 genehmigt wurde. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabetag.

Über First Phosphate

First Phosphate ist ein Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Raffination von modernem Phosphatmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat (LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate ist bestrebt, mit hohem Reinheitsgrad, unter Einhaltung aller ESG-Standards und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren. First Phosphate plant, sich direkt in die Forschungs- und Entwicklungs- (F&E) sowie Lieferkettenfunktionen größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die Phosphatmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt. First Phosphate besitzt in der Region Saguenay in der kanadischen Provinz Quebec über 1.500 km² an Landschürfrechten, die es aktiv erschließt. Die Konzessionsgebiete von First Phosphate bestehen aus einer seltenen Anorthosit-Erdgestein-Formation, die im Allgemeinen hochreines Phosphatkonzentrat ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Schwermetallen liefert.

