National Retail Properties hält die Dividende konstant

Der US-Immobilienkonzern National Retail Properties, Inc. (ISIN: US6374171063, NYSE: NNN) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 55 US-Cents aus. Die Aktionäre erhalten die Zahlung am 15. Februar 2023 (Record date: 31. Januar 2023). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 2,20 US-Dollar zur Ausschüttung. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 47,56 US-Dollar (Stand: 13. Januar 2023) 4,63 Prozent.

National Retail Properties ist eine an der Wall Street notierte REIT-Gesellschaft (Real Estate Investment Trust) und nach Firmenangaben eine von insgesamt 86 börsennotierten US-Gesellschaften, die ihre Dividende ununterbrochen seit mindestens 33 Jahren in Folge erhöht haben. Das Unternehmen erhöhte die Dividendenausschüttung im Juli 2022 im Vergleich zum Vorquartal (53 US-Cents) um 3,8 Prozent.

Zum 30. September 2022 betrug das Portfolio 3.349 Immobilienobjekte in 48 Bundesstaaten. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 betrug der Umsatz 193,47 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 180,36 Mio. US-Dollar), wie am 2. November 2022 berichtet wurde. Der FFO lag bei 139,76 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 124,62 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 3,93 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,5 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de