Lindt & Sprüngli mit starker Umsatzsteigerung

Medienmitteilung: Umsatz 2022 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Kilchberg, 17. Januar 2023 – Lindt & Sprüngli erzielt in einem erneut äusserst anspruchsvollen Geschäftsjahr 2022 ein sehr erfreuliches organisches Wachstum von 10,8%. Dies entspricht einer Steigerung in Schweizer Franken von 8,4%, womit die Umsatzschwelle von CHF 5 Mrd. beinahe erreicht wurde. Das Wachstum wurde von allen geographischen Regionen getragen, allen voran von den Ländern im Bereich «Rest der Welt» und «Nordamerika» mit Steigerungen von 16,6% respektive 15,7%.



Lindt & Sprüngli verzeichnete zu Beginn des Jahres dank Lockerungen der gesundheitsbedingten Restriktionen zunehmende Kundenfrequenzen in den eigenen Läden und im Travel-Retail-Geschäft. Ausgelöst durch die inflationären Preissteigerungen und grossen geopolitischen Unsicherheiten trübte sich das wirtschaftliche Umfeld und damit die Konsumentenstimmung in wichtigen Märkten im weiteren Jahresverlauf zusehends ein. Dank innovativer Produktlancierungen, einer guten Zusammen-arbeit mit den Handelspartnern und insbesondere jederzeitiger Sicherstellung der Lieferfähigkeit, konnten die damit verbundenen Herausforderungen gut gemeistert werden. Dazu beigetragen hat ebenfalls das Online-Geschäft, das dank des weiteren Ausbaus der eigenen E-Shops wie auch der engeren Zusammenarbeit mit den Online-Händlern weiter an Dynamik zulegen konnte. Die klare Positionierung von Lindt & Sprüngli mit höchster Qualität im Premium-Schokoladenbereich hat sich im vergangenen Jahr einmal mehr ausgezahlt. Mit der Wiederbelebung sozialer Kontakte und vermehrten Feierlichkeiten im Rahmen von Familie und Freunden waren Schokoladenprodukte zu Geschenkanlässen deutlich gefragter. Die wichtigste Produktlinie der Marke Lindt – Lindor – wuchs in der Folge über alle Märkte hinweg stark, was zusätzlich durch die Lancierung neuer Geschmacksrichtungen unterstützt wurde. Weitere Innovationen des Sortiments bei Pralinen, Tafeln und Saisonprodukten trugen ebenfalls zur Beschleunigung des Wachstums bei.



Lindt & Sprüngli erzielte im Geschäftsjahr 2022 eine gute organische Umsatzsteigerung von 10,8% auf CHF 4,97 Mrd. (Vorjahr: CHF 4,59 Mrd.). Währungseffekte, insbesondere die Abschwächung des Euros wie auch des britischen Pfunds, führten zu einem leicht tieferen Umsatz in Schweizer Franken. In Bilanzwährung betrachtet lag das Umsatzwachstum deshalb bei 8,4%.



In der Region «Europa» betrug das organische Wachstum 5,3%, woraus ein Umsatz von CHF 2,30 Mrd. resultierte, also währungsbedingt leicht unter dem Vorjahr von CHF 2,33 Mrd. In Europa sind nach wie vor Deutschland, Frankreich, UK und Italien die wichtigsten Märkte mit gutem Zuwachs auf einer hohen Umsatzbasis.



In der Region «Nordamerika» erzielte Lindt & Sprüngli ein organisches Wachstum von 15,7%, was einem Umsatz von CHF 2,03 Mrd. (Vorjahr: CHF 1,69 Mrd.) entspricht. Sämtliche Tochter-gesellschaften – inklusive Russell Stover – verzeichneten gegenüber dem Vorjahr ein zweistelliges Wachstum.



Die Region «Rest der Welt» wuchs am stärksten. Das organische Wachstum von 16,6% führte zu einem Umsatz von CHF 0,65 Mrd. (Vorjahr: CHF 0,57 Mrd.). Besonders die Zukunftsmärkte Brasilien, Japan und China erzielten ebenso wie das Geschäftsfeld Global Travel Retail sehr gute Zuwachsraten. Ausblick

Lindt & Sprüngli ist zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2022 das mit den Halbjahresergebnissen kommunizierte Ziel einer operativen Gewinnmarge (EBIT) von rund 15% zu erreichen.



Für das im gegenwärtig inflationären Umfeld wiederum anspruchsvolle Geschäftsjahr 2023 plant Lindt & Sprüngli im Rahmen der unveränderten mittel- bis langfristigen Zielsetzung ein Umsatzwachstum von 6 bis 8% pro Jahr mit einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20 bis 40 Basispunkten.



Mehr Details zum Jahresabschluss 2022 folgen am Dienstag, 7. März 2023, 7:00 Uhr. Starkes organisches Wachstum von +10,8% auf CHF 4,97 Mrd.

Zweistelliges Wachstum von +15,7% in Nordamerika auf über CHF 2,0 Mrd.

Alle drei US-Gesellschaften – Lindt, Ghirardelli und Russell Stover – wachsen zweistellig

Region «Rest der Welt» bestätigt grosses Potenzial mit Wachstumsrate von +16,6%

Global Retail behält hohes Wachstumstempo online und offline bei

Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 32 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14‘000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2022 einen Umsatz von CHF 4,97 Mrd.

