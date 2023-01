Aktionäre von Kinetik Holdings erhalten Dividende für das vierte Quartal

Der amerikanische Energiekonzern Kinetik Holdings Inc. (ISIN: US02215L2097, NYSE: KNTK) wird am 16. Februar 2023 eine Dividende in Höhe von 0,42 US-Dollar je Aktie für das vierte Quartal ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Record day ist der 6. Februar 2023.

Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 lag der operative Umsatz bei 325,18 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 166,59 Mio. US-Dollar), wie am 9. November 2022 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 48,71 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 4,64 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Kinetik Holdings (früher: Altus Midstream Company) mit Sitz in Houston, im US-Bundesstaat Texas, ist als Dienstleister im Bereich Transport von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten oder auch Erdöl im Delaware Basin tätig.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 0,42 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Januar 2023).

