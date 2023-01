CADENCE DESIGN - Aktie bald wieder am Allzeithoch?

Cadence Design Systems Inc. - WKN: 873567 - ISIN: US1273871087 - Kurs: 172,970 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Cadence Design Systems befindet sich seit Dezember 2021 in einer großen Seitwärtsbewegung zwischen 192,70 USD und 132,31 USD. Anfang November 2022 fiel der Wert auf ein Tief bei 138,76 USD zurück und näherte sich damit der unteren Begrenzung stark an.

Dort drehte der Wert nach oben ab und erholte sich im ersten Schritt auf 177,27 USD. Im Dezember konsolidierte die Aktie. Dabei kam es zu einem kleinen Rückfall in das Aufwärtsgap vom 10. November. Geschlossen wurde dieses Gap allerdings nicht. Bei 154,10 USD drehte die Aktie nach oben und brach am 11. Januar aus dem kurzfristigen Abwärtstrend nach oben aus. Gestern setzte sie sich von diesem Trend nach oben ab.

Kaufwelle angelaufen

Nach dem gestrigen Ausbruch macht das Chartbild der Aktie des Herstellers von Software für Entwurf und Verifikation von Chips und elektronischen Leiterplatten einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen in den Widerstandsbereich zwischen 192,70 und 194,97 USD vordringen. Ein rechnerisches Ziel läge sogar bei 197,86 USD. Kleinere Rücksetzer enden nun im Idealfall am gebrochenen Abwärtstrend, der heute bei 166,70 USD verläuft.

Kritisch für die Bullen wäre ein Rückfall unter das Aufwärtsgap vom 09. Januar, also unter 160,32 USD. In diesem Fall könnte es schnell zu einem Bruch der Unterstützung bei 154,88 USD kommen. Und damit würde der Weg in Richtung unterer Begrenzung der Seitwärtsbewegung geebnet.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Cadence Design macht auf kurzfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Im mittelfristigen Kontext bestimmt allerdings eine große Seitwärtsbewegung das Geschehen.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)