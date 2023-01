EQS-Adhoc: SNP SE: Auftragseingang im Geschäftsjahr 2022 besser als erwartet, Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen

EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

SNP SE: Auftragseingang im Geschäftsjahr 2022 besser als erwartet, Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen



18.01.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR SNP SE: Auftragseingang im Geschäftsjahr 2022 besser als erwartet, Umsatz und operatives Ergebnis unter den Erwartungen Heidelberg, 18. Januar 2023 – Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE (ISIN: DE0007203705) hat auf Basis vorläufiger Berechnungen im Jahr 2022 einen Auftragseingang von rund 193 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einer Steigerung von rund 10 % gegenüber dem um Änderungen im Konsolidierungskreis bereinigten Vorjahreswert von rund 176 Mio. Euro (like-for-like*). Im Oktober 2022 wurde lediglich eine Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert. Der vorläufige Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2022 stieg auf rund 172 Mio. Euro (Vorjahr: 167,0 Mio. Euro, 2021 like-for-like*: rund 160 Mio. Euro). Damit wurde die Umsatzerwartung von rund 175 Mio. Euro leicht verfehlt. Bedingt durch die geringfügig unter den Erwartungen liegenden Umsätze sowie unerwartete negative Währungseffekte im vierten Quartal wird das EBIT für das Gesamtjahr 2022 voraussichtlich im mittleren einstelligen Millionenbereich und damit unterhalb der zuletzt kommunizierten Prognose von 10,5 Mio. Euro liegen (Vorjahr: 6,3 Mio. Euro). Im Vergleich zum Vorjahr steht dem Anstieg des Umsatzes ein entsprechender Kostenanstieg gegenüber, der durch allgemeine Kostensteigerungen in den Personal- und Sachkosten beeinflusst wurde. Die Angaben dieser Meldung basieren auf vorläufigen und ungeprüften Konzernzahlen. Der Geschäftsbericht für 2022 wird am 30. März 2023 veröffentlicht.

* Im Geschäftsjahr 2021 hat die SNP SE zahlreiche M&A-Transaktionen getätigt: So wurden 74,9% der Anteile an der EXA AG mit Wirkung zum 1. März 2021 und 100% der Anteile an der Datavard AG mit Wirkung zum 1. August 2021 erworben. Zum 1. Oktober 2021 wurden 51% der Anteile an der SNP Poland veräußert. In der Like-for-like-Betrachtung werden die Vorjahreszahlen zur besseren Vergleichbarkeit an die Struktur des Berichtszeitraumes angepasst. Ansprechpartner Investor Relations: Marcel Wiskow

