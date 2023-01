INFINEON - Kann die Rally weitergehen?

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 32,540 € (XETRA)

Die Infineon-Aktie fiel im Juli 2022 auf ein Tief bei 20,67 EUR zurück und testete damit den langfristigen Aufwärtstrend über das Allzeittief aus dem Jahr 2009 und dem Tief aus dem Coronacrash. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung, obwohl es im September und Oktober 2022 zu weiteren Tests dieses Trends kam.

Am 08. November gelang der Ausbruch über den Abwärtstrend seit November 2021. Die anschließende Rally führte die Aktie an den Widerstandbei 33,26 EUR, der sich mehrmals als zu hoch erwies. Nach einem Rücksetzer auf das log. 38,2 % Retracement der Rally ab Juli 2022 zog die Aktie zuletzt wieder stark an und nähert sich dem Widerstandsbereich um 33,26-33,65 EUR an.

Kann die Rally weitergehen?

Kurzfristig hat die Infineon-Aktie noch Potenzial in Richtung 33,26-33,65 EUR. Aber die Gefahr, dass es zu einem mehrtägigen Rücksetzer kommt, steigt immer weiter an. Die steile Rally der letzten Wochen kann nicht lange durchgehalten werden.

Im mittelfristigen Rahmen hat der Wert aber gute Chancen, über den Widerstandsbereich über 33,26-33,65 EUR auszubrechen. Dafür spricht, dass die letzte Konsolidierung nur bis zum log. 38,2 % Retracement ging und dass die Aktie ihren Abwärtstrend seit November 2021 gebrochen hat. Ein erster Zielbereich im Falle eines Ausbruchs läge bei 36,77-37,29 EUR und später könnte sogar das Hoch aus dem November 2021 bei 43,84 EUR in Reichweite kommen.

Ein Rückfall unter 30,43 EUR würde auf einen nochmaligen Test des Unterstützungsbereichs um 27,94 EUR hindeuten.

Fazit: Das Chartbild der Infineon-Aktie ist zwar auf mittelfristige Sicht bullisch. Aber nach dem steilen Anstieg der letzten Tage und der Nähe zu einer wichtigen Widerstandszone dürfte es in den nächsten Tagen bessere Einstiegschancen als aktuell geben.

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)