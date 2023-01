NVIDIA - Wird der Aktie des Chipriesen die Trendwende vereitelt?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 177,020 $ (Nasdaq)

Die v-förmige, steile Erholung der Nvidia-Aktie wurde nach dem Anstieg über den Widerstand bei 179,47 USD ab Mitte Dezember wie erwartet von einer heftigen Korrekturphase auf eine harte Probe gestellt. Doch die Käufer konnten wie von meinem Kollegen Alexander Paulus zuletzt skizziert, im Bereich von 144,00 USD eine weitere steile Kaufwelle initiieren und damit zumindest den Abverkauf seit dem Zwischenhoch bei 187,90 USD beenden.

Noch ist nichts in trockenen Tüchern

Strukturell befindet sich die Aktie weiter in einem massiven Abwärtstrend, der durch die Erholung seit dem Tief bei 108,13 USD unterbrochen wurde. Sollte dieser Anstieg mit dem aktuellen Aufwärtsimpuls zusammengehören, könnte das Potenzial der laufenden Erholung schon bei rund 189,00 USD und darüber bei rund 201,00 USD erreicht sein. Diese Fibonacci-Ziele würden den typischen Endpunkt einer kurzen Erholungsphase in einer Baisse markieren. Bis zu diesem Preisbereich könnte sich also doch noch ein weiterer Abwärtstrend in Bewegung setzen -möglicherweise aber der letzte für einen sehr langen Zeitraum. Das erste Verkaufssignal wäre - neben dem Abprallen an den genannten Zielmarken - ein Bruch der Unterstützung bei 155,20 USD. Darunter dürfte die Aktie bis 144,65 USD und später ggf. bis 129,56 USD fallen. Dort könnte dann der nächste mittelfristige Aufwärtstrend starten.

Wird dagegen auch die 201,28-USD-Marke überwunden, hätte die Käuferseite eine mittelfristige Trendwende eingeleitet, die weiter bis 220,00 USD und darüber auf Sicht der kommenden Monate schon bis 270,00 - 289,45 USD führen kann.

Nvidia Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)