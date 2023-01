Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe

Baloise emittiert zum Jahresauftakt erfolgreich dritten Green Bond



20.01.2023 / 07:00 CET/CEST



Basel, 20. Januar 2023. Die Bâloise Holding AG platzierte gestern erfolgreich einen CHF 175 Mio. Senior Green Bond mit Fälligkeit im Januar 2032 basierend auf ihrem bestehenden Green Bond Framework. Baloise emittierte gestern erfolgreich einen 9-jährigen Senior Green Bond über ein Volumen von CHF 175 Mio. mit einem Coupon von 2.20%. Nach dem Debüt Green Bond im Jahr 2021 konnte Baloise damit bereits die dritte Anleihe in Form eines Green Bonds emittieren. Die Anleihe wurde von der Bâloise Holding AG emittiert, welche über ein Rating von “A-“ mit stabilem Ausblick von Standard & Poor’s verfügt. Analog den bisherig ausstehenden Anleihen der Bâloise Holding AG besitzt die Anleihe selbst kein Rating. Die Mittel des Green Bonds werden zur Finanzierung grüner Immobilien im Rahmen des bestehenden Baloise Green Bond Frameworks verwendet. Das Green Bond Framework und die zugehörige Second Party Opinion können unter Anleihen (baloise.com) heruntergeladen werden. Die neu-emittierte Anleihe wird an der SIX Swiss Exchange gelistet. Das Settlement erfolgt am 30. Januar 2023. Die Zürcher Kantonalbank und die Credit Suisse agierten als Joint-Lead Managers. Die Basler Kantonalbank trat als Co-Manager auf. Kontakt Baloise

