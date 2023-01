ENPHASE ENERGY - Ganz kritische Situation

Enphase Energy Inc. - WKN: A1JC82 - ISIN: US29355A1079 - Kurs: 222,970 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Enphase Energy legte nach dem Allzeittief bei 0,65 USD aus dem Mai 2017 eine beeindruckende Rally hin und kletterte am 05. Dezember 2022 auf ein Allzeithoch bei 339,92 USD. Mit diesem Hoch kam es aber zu einem Fehlausbruch über das Hoch aus dem September 2022 bei 324,84 USD.

In den letzten Wochen musste die Aktie deutliche Verluste hinnehmen. Dabei fiel sie am 03. Januar 2023 unter den Aufwärtstrend seit August 2017. Nach einem Tief bei 224,45 USD kam zu einem Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend. Die Aktie scheiterte am Widerstand bei 262,60 USD. In nur zwei Handelstagen wurde die letzte Erholung wieder komplett abverkauft. Gestern fiel der Wert auf ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit Dezember ab. Zudem notiert der Wert damit erneut unter dem Zwischentief zwischen den beiden Hochpunkten aus dem September und Dezember 2022. Auch wenn die Hochpunkte nicht exakt auf einem Niveau liegen, kann man das Bewegungsmuster seit September als Doppeltop einordnen. Das rechnerische Ziel aus diesem Top liegt bei 161,08 USD.

Allerdings war der Rückfall auf ein neues Tief gestern sehr knapp. Zudem notiert die Aktie in der wichtigen Unterstützungszone zwischen 229,04 USD und 219,79 USD.

Großes Verkaufssignal droht

Sollte sich die Enphase-Aktie unter 219,79 USD etablieren, ergäbe sich ein mittelfristiges Verkaufssignal. Die Aktie könnte dann zunächst in Richtung 161,08 USD abfallen. Eine Ausdehnung der Abwärtsbewegung in den Unterstützungsbereich um 113,40-108,88 USD wäre auch möglich.

Für ein neues Kaufsignal müsste die Aktie über den Widerstandsbereich aus Horizontalwiderstand bei 262,60 USD und EMA 50 bei aktuell 275,39 USD ausbrechen. Dann wäre eine Rally an das Allzeithoch und vielleicht sogar gen 465-470 USD möglich.

Fazit: Die Enphase-Aktie befindet sich in einer sehr kritischen Situation. Der Übergang in eine größere Abwärtsbewegung droht. Aber noch sind die Bullen nicht endgültig geschlagen.

