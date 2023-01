Rheinmetall: Aktie nähert sich Rekordhoch

Rheinmetall nähert sich immer mehr dem Allzeithoch, es fehlen nur noch etwas mehr als 2 Euro, um die Bestmarke vom Juni letzten Jahres zu knacken. Zahlreiche Analysten sind sich einig: Bald werde das bisherige Allzeithoch von 227,90 Euro übersprungen.

Die Schweizer Großbank UBS hat am Freitag das Kursziel für die Rheinmetall-Aktie von 204 Euro auf 233 Euro erhöht, die Empfehlung aber von „Buy“ auf „Neutral“ gesenkt. Als Begründung führte sie an, dass die positiven Effekte bzgl. der Aufträge und der (künftigen) Umsätze bereits vollständig eingepreist seien. Aus den Augen dürfe man auch nicht die mittelfristig sehr hohen Investitionen im Bereich der Wehrtechnik unterschätzen, die den Gewinn schmälern.

Die Deutsche Bank ist da deutlich zuversichtlicher und hat ein Kursziel von 250 Euro ausgegeben. Die Studie geht von einem weiteren Wachstum aus, gerade mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die angekündigten Erhöhungen der Verteidigungsausgaben zahlreicher westlicher Staaten. Neue Aufträge werden mit Sicherheit, so die Studie weiter, kommen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, die in den letzten drei Monaten die Rheinmetall.-Aktie in den Fokus genommen haben, liegt bei 232,28 Euro. Gemessen am heutigen Kurs ergibt sich ein Kurspotenzial von rund 2,9 Prozent.