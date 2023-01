AMGEN - Jetzt müssen sich die Bullen beweisen

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 260,970 $ (Nasdaq)

Die Amgen-Aktie markierte am 08. November 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 296,67 USD. Seit diesem Hoch korrigiert der Wert ausführlich. Er fiel dabei auch unter das alte Allzeithoch bei 276,69 USD zurück.

Am 03. Januar testete der Wert die Unterstützung bei 258,45 USD. Dies war im Rahmen eines überschießenden Pullbacks noch in Ordnung. Die anschließende Erholung scheiterte aber am alten Rekordhoch und am Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Zuletzt gab der Aktienkurs wieder nach, was zu einem erneuten Rückfall in die Nähe der Unterstützung bei 258,45 USD führte. Dort bildete der Wert zuletzt zwei leicht bullische Kerzen aus. Aber gestern kam es trotz eines deutlich steigenden Marktes zu keinen Anschlusskäufen. Der Wert musste einen Verlust von 0,86 % hinnehmen.

Kaufwelle lässt auf sich warten

Das Chartbild der Amgen-Aktie hat sich zuletzt leicht eingetrübt. Ein neues Verkaufssignal liegt aber bisher nicht vor. Sollte der Wert aber stabil unter 258,45 USD abfallen, müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. In diesem Fall würde sogar eine Abwärtsbewegung in Richtung 223,30 USD und damit an das Tief aus dem September 2022.

Ein neues, mittelfristiges Kaufsignal ergäbe sich erst mit einem Ausbruch über 276,69 USD. Dann wären Gewinne gen 296,67 USD und sogar ca. 320 USD möglich.

Fazit: Die Bullen stehen in der Amgen-Aktie nach den Verlusten der letzten Tage unter Druck. Sie haben kaum noch Spielraum.

