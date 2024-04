AKTIE IM FOKUS: Novartis profitieren von positiverem Geschäftsausblick

(Neu: Kursentwicklung aktualisiert)

BERN (dpa-AFX Broker) - Die Novartis -Aktien haben am Dienstag nach einem positiveren Geschäftsausblick zugelegt. Der Pharmakonzern übertraf im ersten Quartal die Erwartungen von Analysten teilweise deutlich und hob seine Jahresziele an. Die Papiere gewannen am Vormittag fast 5 Prozent auf 91,62 Franken. Laut Analysten schaffte Novartis nach einem enttäuschenden vierten Quartal einen umso stärkeren Jahresstart.

Auf die einzelnen Medikamente bezogen, zeigten sich die Experten insbesondere erfreut über die starke Absatzentwicklung beim Herzmedikament Entresto. Doch auch die höher als erwartet ausgefallenen Umsätze mit Cosentyx, Kesimpta, Kisqali oder dem margenstarken Augenmittel Lucentis kamen gut an.

Aus Sicht des Vontobel-Analysten Stefan Schneider stellten die Basler die Erwartungen in den ersten drei Monaten in den Schatten. Die Resultate zeigten, wie stark die Dynamik beim Absatz und den Margen bei vielen Medikamenten sei. Der Experte geht davon aus, dass das Unternehmen in den kommenden Quartalen den Lauf fortsetzen wird.

Peter Welford vom Investmenthaus Jefferies findet ebenfalls vorwiegend positive Worte für das Ergebnis. Seines Erachtens ist vor allem die Erhöhung der Jahresvorgaben eine Überraschung.

Die Aktien von Novartis hatten in den letzten Wochen über weite Strecken einen schweren Stand. Am Freitag waren vorübergehend Kurse von weniger als 84 Franken erreicht worden, was dem tiefsten Stand in diesem Jahr entsprochen hatte. Dank der Kursgewinne vom Dienstag steht nun aber wieder ein Kursgewinn von rund 8 Prozent für 2024 auf dem Zettel./mis/lb/hr/AWP/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------