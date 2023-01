Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Vorabinformationen zum Halbjahresabschluss 2022/2023: CREALOGIX erzielt mit positivem operativem Ergebnis den Turnaround



24.01.2023

CREALOGIX schafft in einem herausfordernden Umfeld den Turnaround in die operative Gewinnzone und erreicht im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/2023 ein positives operatives Ergebnis. Die im vorherigen Geschäftsjahr eingeleiteten Kostensenkungsmassnahmen sowie der Verkauf von 67% des Digital Learning Geschäfts führen zu einem Gesamtergebnis (EBITDA) von CHF 6.6 Millionen, das auch ohne Ergebnisbeiträge aus dem Verkauf positiv ausfällt. Gleichzeitig wurde wie angekündigt die Förderbankenplattform im ersten Halbjahr erfolgreich abgeschlossen. Der Umsatz steigt auf bereinigtem Vergleichsniveau und in Schweizer Franken – mit Berücksichtigung der Entkonsolidierung der Swiss Learning Hub AG – um 1.1%; in Lokalwährungen beträgt das Wachstum rund 6.8%. Trotz eines schwierigen Marktumfelds entwickelte sich das Gesamtgeschäft positiv. CREALOGIX vermeldet die folgenden vorläufigen Ergebnisse: Der Gesamtumsatz von CHF 42.3 Millionen liegt im Vergleich zum bereinigten Umsatz von CHF 41.8 Millionen in der Vorjahresperiode um CHF 0.5 Millionen höher.

Das EBITDA wird von negativen CHF 3.8 Millionen in der Vorjahresperiode auf positive CHF 6.6 Millionen gesteigert.

Es resultiert ein Reingewinn von CHF 2.7 Millionen und die Eigenkapitalquote liegt nun bei verbesserten 28.4%.

Der Free Cash-Flow konnte deutlich um CHF 12.0 Millionen auf nun CHF -3.4 Millionen verbessert werden (Vorjahr CHF -15.4 Millionen). CREALOGIX erwartet für das Geschäftsjahr 2022/2023 auf bereinigtem Vergleichsniveau noch keine höheren Umsätze, namentlich wegen der Unsicherheiten mit dem Euro-Kurs und der weiteren Umstellung auf Mehrjahresverträge. CREALOGIX baut auf den Erfolgen des ersten Halbjahres auf und verfolgt weiterhin den eingeschlagenen Weg mit Fokus auf eine solide Profitabilität und einem positiven EBITDA für das Geschäftsjahr 2022/2023.



Die Publikation der vollständigen Halbjahresergebnisse 2022/2023 erfolgt am 14. März 2023.

