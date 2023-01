ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sartorius auf 'Overweight' - Ziel 500 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 500 Euro belassen. Die Gewinnprognose (Ebitda) für das laufende Jahr impliziere, dass die Konsensschätzung um sechs Prozent zurückgeht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aussagen des Laborausrüsters für die Entwicklung bis 2025 sollten hingegen für Zuversicht am Markt sorgen./bek/ajx

