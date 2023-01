EQS-Adhoc: Erlebnis Akademie AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre

EQS-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Erlebnis Akademie AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre



26.01.2023

Bad Kötzting, 26.01.2023 – Der Vorstand der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage des satzungsmäßigen genehmigten Kapitals eine Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien von derzeit EUR 2.424.856,00 um bis zu EUR 100.000,00 auf bis zu EUR 2.524.856,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2022 werden zu einem Preis von EUR 9,80 je neuer Aktie den strategischen Joint Venture Partnern und Investoren des Unternehmens im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten.

Insgesamt fließt der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu EUR 980.000,00 zu, welcher der Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft dient. Die neuen Aktien sollen nach der Platzierung prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr an der Börse München (m:access) einbezogen werden.

