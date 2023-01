ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Flutter - Entain und 888 Holdings bevorzugt

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Flutter von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 16100 auf 15900 Pence gesenkt. Analystin Estelle Weingrod stellt sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie im europäischen Gaming-Bereich neu auf. Insgesamt bleibt der Subsektor ihre erste Wahl im Freizeitsegment. Nach der Kursrally der Flutter-Papiere sieht sie bei anderen Werten allerdings größere Chancen. Weingrod favorisiert weiterhin Entain, gibt aber nun auch den Papieren von 888 Holdings den Vorzug vor Flutter. 888 befinde sich an einem Wendepunkt mit attraktiverem Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 17:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 00:15 / GMT

