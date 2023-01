EQS-Adhoc: Morgan Stanley Infrastructure / Photon Management GmbH verfolgen Gespräche mit potenziellen Interessenten über einen Erwerb der Beteiligung an PNE nicht weiter

EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Morgan Stanley Infrastructure / Photon Management GmbH verfolgen Gespräche mit potenziellen Interessenten über einen Erwerb der Beteiligung an PNE nicht weiter Cuxhaven, 27. Januar 2023 – Morgan Stanley Infrastructure bzw. die Photon Management GmbH haben dem Vorstand der PNE AG heute mitgeteilt, dass sie die Gespräche mit potenziellen Interessenten über einen vollständigen Erwerb der von der Photon Management GmbH an der PNE AG gehaltenen Beteiligung derzeit nicht weiterführen. Kontakt:



