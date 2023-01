NASDAQ 100: 13.000 Punkte auf dem Schirm

Trotz zahlreicher Rückschläge wegen schwachen Quartalsbilanzen namhafter Technologieunternehmen zeigt sich der Gesamtindex für diese Branche durchaus stabil und steuerte im gestrigen Handel auf den 200-Tage-Durchschnitt zu. Ein Durchbruch könnte dem Barometer signifikantes Aufwärtspotenzial im Rahmen einer dreiwelligen Gegenbewegung auf die vorausgegangenen Verluste in 2022 verschaffen.

Hierzu müsste jedoch der Widerstandsbereich aus Ende 2022 um 12.166 Punkten sowie der EMA 200 bei 12.133 Zählern mindestens auf Wochenschlusskursbasis überwunden werden. Nur in diesem Szenario ließe sich auf die Verluste der letzten Jahre Aufwärtspotenzial an rund 13.000 Punkte freisetzen.

Am übergeordneten und seit Ende 2021 bestehenden Abwärtstrend würde dies allerdings nichts ändern. In einem bullischen Szenario könnte zuvor eine überschießende Welle aber noch an rund 14.000 Punkte heranreichen.

Eine sofortige Kehrtwende sowie Kursrutsch mindestens unter 12.230 Punkte könnte dagegen noch einmal die Jahrestiefs aus 2022 bei 10.440 Punkten in den Fokus der Investoren rücken lassen. Dies müsste dann aber als schwerwiegender Rückschlag für Käufer gewertet werden.