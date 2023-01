Aktien New York: Woche der Notenbanken und Tech-Giganten beginnt mäßig

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Montag verhalten in eine ereignisreiche Woche gestartet. Vor allem an der Nasdaq-Börse dominierte vor den ab Mittwoch anstehenden Geschäftszahlen mehrerer Tech-Giganten Vorsicht, so dass der Auswahlindex Nasdaq 100 in der ersten Handelsstunde 0,79 Prozent auf 12 069,95 Punkte verlor.

Doch auch an der von traditionelleren Branchen geprägten New York Stock Exchange (Nyse) hielten sich die Anleger eher zurück, da ab der Wochenmitte neben den Berichten von Meta , Amazon , Alphabet und Apple auch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) erwartet werden. Während der Leitindex Dow Jones Industrial nach einem verhaltenen Start ins Plus drehte und 0,19 Prozent auf 34 042,02 Punkte gewann, blieb dem marktbreiten S&P 500 ein Kursrückgang um 0,23 Prozent auf 4061,10 Zähler./gl/jha/