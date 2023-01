CISCO - Eine Flagge zur rechten Zeit

Cisco Systems Inc. - WKN: 878841 - ISIN: US17275R1023 - Kurs: 48,510 $ (Nasdaq)

Seit Mitte Oktober befindet sich die Aktie von Cisco auf dem Weg zur Oberseite einer breitangelegten Seitwärtsrange unterhalb des massiven Widerstands bei 51,08 USD. In der letzten Analyse war noch mit einem Ausbruch über diese Hürde gerechnet worden, nachdem sie im Dezember erreicht worden war. Allerdings gelang der Sprung über 51,08 USD damals nicht und die Aktie setzte in einer flaggenförmigen Korrektur an den Support bei 46,21 USD zurück.

Knapp darunter startete Ende Januar eine weitere Aufwärtsbewegung, die bereits den Abverkauf seit dem 12. Januar neutralisieren konnte. Für einen Ausbruch aus der Flaggenformation muss jetzt auch der Bereich um 49,00 USD überschritten werden. In der Folge könnte die Aktie wieder an das Dezemberhoch und den zentralen Widerstand bei 51,08 USD ansteigen. Bei einem Ausbruch über diese Marke wird es dann auch für mittelfristige Investoren interessant, denn damit wäre ein weitreichendes Kaufsignal mit ersten Zielen bei 53,81 und später 57,00 USD aktiviert.

Scheitern die Käufer dagegen an der Oberseite der Flaggenformation, sollte man ein weiteres Abtauchen in Richtung 47,00 USD erwarten. Für ein nachhaltiges Verkaufssignal müsste die Aktie jetzt allerdings schon unter den Bereich um 45,00 USD einbrechen.

Cisco Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)