Die wichtigste Woche des Quartals! SoFi schlägt alle Erwartungen.

Wir stehen vor einer der wichtigsten Wochen des Quartals, mit einer Flut wichtiger Wirtschaftsdaten, inklusive der Arbeitsmarktdaten am Freitag. Auf die Tagung der FED am Mittwoch, folgen im Wochenverlauf auch die Entscheidungen bei der Bank of England und EZB. Gleichzeitig schwappt eine Welle der Ertragsmeldungen über die Wall Street, mit dem Tech-Sektor im Fokus. Dienstagabend meldet AMD, gefolgt von Meta am Mittwochabend und Apple, Amazon und Google am Donnerstagabend. Auch Caterpillar, Eli Lilly, Exxon, Ford, GM, McDonald’s, Pfizer und Starbucks melden im Wochenverlauf Ergebnisse. Dass wir nach der gewaltigen Rallye teils Gewinnmitnahmen sehen, ist kaum erstaunlich. Der Nasdaq konnte seit Jahresauftakt 11% zulegen, mit dem Russell 2000 über 8% im Plus. Die Aktien von SoFi Technologies legen 7% zu und profitieren von Ergebnissen und Umsätzen über den Zielen, mit ebenso robusten Aussichten.



