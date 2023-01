EQS-News: Encavis Asset Management AG erneut mit einem Rekordjahr: So geht Energiewende!

EQS-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Expansion/Vertriebsergebnis

Encavis Asset Management AG erneut mit einem Rekordjahr: So geht Energiewende!



30.01.2023 / 07:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News Encavis Asset Management erneut mit einem Rekordjahr: So geht Energiewende!

Neubiberg/München, 30. Januar 2023. Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM), Tochterunternehmen des im MDAX notierten Wind- und Solarparkbetreibers Encavis AG, hat im Jahr 2022 ihr Portfolio für institutionelle Investoren um mehr als 415 MW erweitert. Dies entspricht einer Steigerung von über 30 %. Im abgelaufenen Geschäftsjahr steigerte die Encavis AM ihre installierte Leistung aus Erneuerbaren Energien auf nun 1,4 Gigawatt (GW). Dieser Erfolg basiert auf Inbetriebnahmen von Wind- und Solarparks in Irland, Deutschland und den Niederlanden. Die Stromproduktion stieg um rund 17 % auf gut 2,1 Millionen KWh und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Darüber hinaus wurden für institutionelle Investoren im vergangenen Jahr weitere Wind- und Solarparks in Frankreich, Irland sowie in Deutschland erworben. Diese Erneuerbare-Energien-Anlagen werden momentan entwickelt oder befinden sich bereits im Bau. In Mecklenburg-Vorpommern entsteht im Zuge dessen mit rund 270 MW die derzeit größte Photovoltaikanlage Deutschlands. "Wir sind stolz auf die Leistung und auch im Jahr 2023 werden wir unser Portfolio weiter ausbauen und die Energiewende mit aller Kraft vorantreiben. Bereits heute leisten unsere Erneuerbaren-Energien-Anlagen, die wir für institutionelle Investoren betreiben, einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen und klimafreundlichen Energieversorgung in dem sie jährlich mehr als 672.000 Tonnen klimaschädliches CO 2 vermeiden,“ sagt Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG.



Über Encavis Asset Management AG: Encavis Asset Management AG bietet institutionellen Investoren maßgeschneiderte Portfolios und Fondslösungen für Investitionen in dem Wachstumsmarkt Erneuerbare Energien. Das Unternehmen investiert bereits seit 2006 erfolgreich in diesem Bereich und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette vom Asset Sourcing bis hin zum operativen Management der Anlagen ab. Die Encavis Asset Management AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der im MDAX notierten Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) und profitiert als Teil des Encavis-Konzerns von deren langjährigen Erfahrungen und dessen breiten Branchennetzwerk. Die Encavis AG ist einer der führenden konzernunabhängigen und börsennotierten Stromanbieter (IPPs) im Bereich der Erneuerbaren Energien in Europa. Das Unternehmen erwirbt und betreibt (Onshore-)Windparks und Solaranlagen in Deutschland sowie in weiteren europäischen Ländern. Die installierte Leistung des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), was einer Gesamteinsparung von jährlich mehr als 1,4 Millionen Tonnen CO 2 entspricht. Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den "Prime"- Status. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf www.encavis-am.com.

Ihr Kontakt: Encavis AG

Tanja Van den Wouwer

Head of Sustainability & Communications

Telefon +49 (0)89 442 30 60 25

tanja.van_den_wouwer@encavis.com

30.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com