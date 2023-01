EQS-News: sdm SE startet M&A-Aktivitäten: Übernahme eines Sicherheitsdienstleisters erweitert regionale Präsenz innerhalb Bayerns

EQS-News: sdm SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

sdm SE startet M&A-Aktivitäten: Übernahme eines Sicherheitsdienstleisters erweitert regionale Präsenz innerhalb Bayerns



30.01.2023 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



sdm SE startet M&A-Aktivitäten: Übernahme eines Sicherheitsdienstleisters erweitert regionale Präsenz innerhalb Bayerns RSD ist in der Region bestens vernetzt und verfügt über Wachstumspotenzial

Regionale Nähe bietet Synergiepotenziale

Weitere Übernahmen im Jahr 2023 geplant

München, 30. Januar 2023. Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) übernimmt die RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH. Mit der vollständigen Übernahme erweitert die in der Metropolregion München aktive sdm ihre Präsenz um Niederbayern bis an die österreichische Grenze. RSD hat in den Jahren 2021 und 2022 jeweils knapp unter einer Millionen Euro umgesetzt. Durch bereits akquirierte Neukunden soll der Umsatz von RSD im Jahr 2023 auf über eine Millionen Euro steigen und ein positives Ergebnis erzielt werden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Kaufpreiszahlung erfolgt vollständig aus Barmitteln der sdm SE. Für den Sicherheitsdienstleister aus München ist dies der Beginn der angekündigten M&A-Aktivitäten. Im laufenden Jahr sollen weitere Akquisitionen durchgeführt werden, mit dem Potenzial, das organische Wachstum signifikant zu ergänzen. „RSD passt hervorragend in unsere Gruppe. Das Personal ist sehr gut ausgebildet und Dauerbewachungsaufträge sorgen für eine gut planbare Auslastung. Strategisch erweitern wir unsere regionale Präsenz. Wir wollen RSD eigenständig weiterentwickeln und sehen Wachstumspotenzial in der Region. Daher soll die Zahl der Mitarbeiter schon im laufenden Jahr zulegen. Zusätzlich wollen wir auch Synergiepotenziale durch die regionale Nähe von RSD und sdm beispielsweise durch gemeinsame Personalplanung bei Einzelprojekten wie Events nutzen“, sagt sdm-Vorstand Oliver Reisinger. RSD ist in ihrer Region nahe der österreichischen Grenze bestens etabliert und vernetzt. Der Sicherheitsdienstleister verfügt über gut ausgebildetes Personal, eine Hundestaffel und eine Alarmzentrale. Die Basis des Geschäfts bildet der gut planbare Objektschutz von Behörden und Unternehmen wie beispielsweise Hotels. Dieser wird ergänzt durch Eventbewachung. Mit Sitz in Bad Griesbach im Rottal in Niederbayern befindet sich das Unternehmen in einer attraktiven Eventregion mit allein sieben Golfplätzen und regelmäßigen Charity-Events.

Kontakt Presse und Investor Relations

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // M: investor@s-d-m.de



Kontakt allgemein

sdm SE // Traubinger Straße 1 // 81477 München // M: kontakt@s-d-m.de // T: +49 (0) 89 552 91 15 0 // www.sdm-se.de



Über sdm

Die sdm SE ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München sowie W&W Dienstleistungen. Die sdm Gruppe wurde 1999 gegründet und ist heute einer der führenden Sicherheitsdienstleister in der Metropolregion München. Als Spezialist für Werk- und Objektschutz, über Wert- und Geldtransporte bis hin zur Organisation von Veranstaltungen und effektivem Personenschutz ist die sdm der perfekte Partner rund um alle Werte, die unsere Kunden schützen wollen. Die über 300 Mitarbeiter verfügen über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Erste Hilfe und Brandschutz und werden regelmäßig geschult. Im Jahr 2021 hat sdm einen Umsatz von 12,99 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis von 1,38 Mio. Euro (Einzelabschluss) erzielt. Weitere Informationen: www.sdm-se.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum Verkauf oder zur Zeichnung von Aktien der sdm SE dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Bitte informieren Sie sich über derartige Beschränkungen und halten diese ein! Interessierte Anleger sind allein dafür verantwortlich, die potenziellen Chancen und Risiken einer Investition in Aktien der sdm SE zu analysieren, abzuwägen und zu bewerten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Fakten, sondern beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der sdm SE und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der sdm SE liegen. Die tatsächliche zukünftige Geschäftsentwicklung der sdm SE kann (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von den hier getätigten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

30.01.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com