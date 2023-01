Aktionäre von Syzygy erhalten eine höhere Dividende

Die Bad Homburger Syzygy AG (ISIN: DE0005104806) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,22 Euro ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Im Vorjahr wurden 0,20 Euro ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 5,34 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der geplanten Dividende 4,12 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 11. Juli 2023 statt.

Im Jahr 2022 wurden nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse in Höhe von 70,6 Mio. Euro erzielt, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von rund 17 Prozent entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT vor Firmenwertabschreibungen) liegt nach vorläufigen Zahlen bei 6,3 Mio. Euro (Vorjahr: 6,38 Mio. Euro).

Im Wesentlichen aufgrund der deutlich angestiegenen Zinssätze und der damit verbundenen höheren Diskontierungssätze wurden Firmenwerte in Höhe von 11,4 Mio. Euro abgeschrieben. Dies führt einmalig zu einem negativen Konzernergebnis von -7,5 Mio. Euro nach einem Plus von 4,1 Mio. Euro im Vorjahr. Die operative wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, der Cashflow und die Dividendenstrategie bleiben davon unberührt, wie Syzygy weiter mitteilte. Syzygy erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2023 ein organisches Umsatzwachstum von rund 6-8 Prozent sowie eine EBIT-Marge in einem Korridor von 9-10 Prozent.

Syzygy ist eine Agenturgruppe für digitales Marketing und beschäftigt über 600 Mitarbeiter in Bad Homburg, Frankfurt, Hamburg, München, Berlin, London, New York und Warschau. Die Firma wurde 1995 gegründet. Der britische Werbekonzern WPP hält rund 50 Prozent der Anteile an Syzygy.

Redaktion MyDividends.de