Bei diesen zwei DAX-Aktien sehen die Analysten das größte Potenzial!

Die DAX-Aktien gelten als die Standardwerte des deutschen Aktienmarktes. Daher ist es für Investoren von großem Interesse zu wissen, welche Aktien von Analysten als diejenigen mit dem größten Potenzial eingeschätzt werden.

Ein Ansatz wäre, sich die größte Differenz zwischen dem aktuellen Kursniveau und den von Analysten projizierten Zielpreisen anzuschauen. Hier tun sich bei genauerer Betrachtung einige größere Unterschiede auf, die ich in diesem Artikel genauer vorstellen möchte.

Konkret geht es um die Aktien von Volkswagen (WKN: 766403) und Fresenius (WKN: 578560). Analysten sehen bei den Aktien ein durchschnittliches Potenzial von 40,7 bzw. 33,3 %. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf diese Kandidaten, um die Chancen und Risiken besser abzuwägen.

Volkswagen-Aktie: Value-Pick aus dem DAX 40

Volkswagen ist ein deutsches Automobilunternehmen und einer der größten Automobilhersteller weltweit. Der Wolfsburger Automobilkonzern arbeitet derzeit an der Elektrifizierung und Digitalisierung seiner Fahrzeugflotte.

Hier bestehen noch große Defizite im Vergleich zum Wettbewerber Tesla (WKN: A1CX3T), der derzeit auf der Überholspur fährt. Auch gibt es Optimierungsbedarf bei den eigenen Werken.

Dennoch gibt es auch einiges, was für die VW-Aktie spricht. Beispielsweise die Größe des Unternehmens oder die starke Präsenz in China. Letzteres könnte auch zu einem Risiko werden, denn immer mehr chinesische Kunden präferieren Elektrohersteller aus dem eigenen Land.

Ein weiteres Argument für die Aktie könnte sein, dass die Summe der Beteiligungen mehr Wert sein könnte, als für Volkswagen an der Börse gezahlt wird. Der kürzlich durchgeführte Porsche-Börsengang bestätigte dies nur zu gut. Allerdings sind nicht alle Beteiligungen von Volkswagen ein Selbstläufer wie die Zuffenhausener.

Analysten sehen ein durchschnittliches Kursziel von 177,51 Euro für die Vorzüge des Unternehmens (Stand: 30.1.23), was aktuell einem Potenzial von über 40 % entspricht.

Fresenius-Aktie: Wette auf Turnaround

Die zweite DAX-Aktie, bei der Analysten Potenzial sehen, ist Fresenius. Der deutsche diversifizierte Gesundheitskonzern galt lange Zeit unter Anlegern als eine der besten Wachstumsmaschinen des Gesundheitssektors.

Seit 2017 kann man am Aktienkurs jedoch keinen Aufschwung mehr erkennen. Vielmehr ging es kontinuierlich bergab.

Schuld daran war zuletzt auch die Corona-Pandemie, die für eine Übersterblichkeit der Dialysepatienten steht. Hinzu kommen weitere Probleme wie hohe Schulden, eine komplexe Unternehmensorganisation, Kosteninflation oder interne Managementprobleme.

Das Resultat: ein chronisch schwaches Wachstum sowie ein Vertrauensverlust bei Investoren. Der Einstieg aktivistischer Investoren sowie der Austausch von Top-Führungskräften soll nun Besserung bringen.

Somit kann man die Fresenius-Aktie als einen Turnaround-Kandidaten sehen. Allerdings sollte man auf keinen schnellen Kurswechsel bauen. Schließlich handelt es sich um tiefergehende Probleme, die wahrscheinlich nicht in ein paar Quartalen beseitigt werden.

Die günstige Bewertung der Fresenius-Aktie gibt zumindest Hoffnung, dass ein attraktives Niveau erreicht sein könnte, um von einem möglichen Turnaround zu profitieren.

Analysten sehen aktuell (30.1.23) im Durchschnitt ein Kursziel von 35,65 Euro. Die Aktie hatte sich zuletzt schon etwas erholen können. Dennoch könnte mit rund 33 % noch Luft nach oben vorhanden sein.

Der Artikel Bei diesen zwei DAX-Aktien sehen die Analysten das größte Potenzial! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Volkswagen und Fresenius. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Fresenius.

Aktienwelt360 2023