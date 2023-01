Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 31.01.2023 Kursziel: EUR 6,70 (bislang EUR 6,30) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA sdm übernimmt RSD Die Übernahme der niederbayerischen RSD stellt für sdm den Startschuss der bereits zum IPO angekündigten Buy-and-Build-Offensive dar. Wir gehen davon aus, dass sdm in diesem Jahr weitere, möglicherweise in Notlage geratene, jedoch grundsätzlich solide aufgestellte Sicherheitsdienstleister übernehmen und wertsteigernd in die sdm Gruppe integrieren wird. Damit könnte sdm nochmals deutlich höhere Wachstumsraten als bislang von uns modelliert erzielen. Vor dem Hintergrund eines von uns erwarteten, anhaltend positiven Newsflows heben wir unser aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) ermitteltes Kursziel auf EUR 6,70 (Base-Case-Szenario) von bislang EUR 6,30 je Aktie an. Best- und Worst-Case-Werte einer Monte-Carlo-Szenarioanalyse liegen zwischen EUR 5,90 (10%-Quantil) und EUR 7,90 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von 63,4% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Durch die Übernahme der RSD Rottaler Sicherheitsdienst GmbH aus Bad Griesbach erweitert die bislang ausschließlich im Großraum München tätige sdm ihre regionale Präsenz auf das Gebiet zwischen München und Passau. Dabei ist laut Angabe geplant, RSD eigenständig weiterzuentwickeln und nur opportunistisch - etwa bei Einzelprojekten - eine gemeinsame Personalplanung durchzuführen. Das Geschäftsmodell von RSD ist nach unserer Einschätzung gut mit dem von sdm vergleichbar. Schwerpunktmäßig werden gut planbare Revier- und Dauerbewachungsdienste von Behörden und Unternehmen angeboten, aber auch Sicherheitsdienste für Charity Events, etwa bei Golfturnieren. Darüber hinaus unterhält RSD - im Gegensatz zu sdm - eine eigene Hundestaffel. Nach Angabe dürfte RSD im vergangenen Jahr mit 18 fest angestellten Mitarbeitern, zumeist ehemalige Soldaten und Polizisten mit Waffenscheinen, Erlöse von knapp unter EUR 1 Mio. erzielt haben. Während in den Vorjahren ein deutlich positives Nachsteuerergebnis erwirtschaftet wurde, war das Unternehmen 2022e jedoch krankheitsbedingt defizitär. Dies sollte sich nach unserer Einschätzung im Kaufpreis für das schuldenfreie Unternehmen widergespiegelt haben. Dieser wurde zwar nicht explizit genannt, hat sich aber Angabe gemäß in einem Bereich deutlich unterhalb der in der Private Equity-Szene gängigen Multiples bewegt. Darüber hinaus wird nur die eine Hälfte des Kaufpreises sofort beglichen, die andere ist mit einem auf das EBIT bezogenen Earn-Out-Covenant verknüpft und kommt erst im Jahr 2024e zur Auszahlung. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/26317.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °