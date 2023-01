Pierer Mobility steigert den Umsatz und verdoppelt die Dividende

Die österreichische Pierer Mobility AG (ISIN: AT0000KTMI02) will den Aktionären für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 2 Euro je Aktie vorschlagen, wie bereits mitgeteilt wurde. Im letzten Jahr wurde eine Dividende in Höhe von 1 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 80,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,5 Prozent.

Die Hauptversammlung findet am 21. April 2023 statt. Dividenden-Zahltag ist der 2. Mai 2023. Ex-Dividenden-Tag ist der 26. April 2023.

Die Pierer Mobility-Gruppe steigerte auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2022 den Umsatz um 19,4 Prozent auf 2,44 Mrd. Euro. Das vorläufige operative Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich um rund 22 Prozent auf 235 Mio. Euro (Vorjahr: 193 Mio. Euro), was einer EBIT-Marge von 9,7 Prozent (Vorjahr: 9,5 Prozent) entspricht. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) legte um 13 Prozent auf 215,9 Mio. Euro zu.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte ein Absatz von 375.492 Motorrädern (2021: 332.881 Stück) erzielt werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde die Anzahl der Beschäftigten um 839 Mitarbeiter erhöht. Zum 31.12.2022 beschäftigte die Pierer Mobility-Gruppe insgesamt 6.088 Mitarbeiter. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnet der Vorstand mit einem Umsatzwachstum zwischen 6 und 10 Prozent bei einer EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent.

Zur Pierer Mobility-Gruppe gehören die Motorrad-Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und Gasgas.

Redaktion MyDividends.de