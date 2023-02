Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Elektrofahrzeuglösung TRONITY wird Teil des Mobilitätsökosystems von Baloise



01.02.2023 / 07:00 CET/CEST



Basel, 1. Februar 2023. Baloise investiert in das Unternehmen TRONITY und gewinnt damit einen neuen Partner innerhalb seines Mobilitätsökosystems. TRONITY ist eine auf Elektrofahrzeuge spezialisierte Lösung, die Nutzerinnen und Nutzern eine datengetriebene und umfassende Kostentransparenz in Bezug auf ihre Fahrzeuge liefert sowie darauf aufbauende Services anbietet. Baloise beteiligt sich an TRONITY und gewinnt damit einen auf Elektrofahrzeuge spezialisierten Partner innerhalb des Ökosystems «Mobilität». TRONITY ist Begleiter hin zu einer nachhaltigen Mobilität und bildet den gesamten Lebenszyklus eines Elektrofahrzeuges ab. «Bei uns stehen die Fahrerinnen und -fahrer von Elektrofahrzeugen im Vordergrund», sagt Torsten Born, Chief Executive Officer von TRONITY. «Dabei spielt es keine Rolle, ob Privatperson, Mitglied einer Flotte oder im Kontext der Selbständigkeit.» Besitzerinnen und Besitzer von Elektrofahrzeugen können sich bei TRONITY registrieren und ihre Fahrzeugdaten – beispielsweise Fahrten und Ladungen – voll automatisch in ein Dashboard übertragen lassen. Diese Übersicht, die sowohl über eine App als auch die Website von TRONITY erreichbar ist, ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern, ausführliche Informationen über ihre laufenden Kosten oder den Zustand der Fahrzeugbatterie einzusehen. Aber auch ein digitales Fahrtenbuch ohne Nachrüstung von Hardware lässt sich darüber abbilden. Zur Nachverfolgung der laufenden Kosten, bietet TRONITY neben Auswertungen auch ein Ladetagebuch an. «Dies ist sowohl für Privatpersonen als auch Flotten interessant», so Torsten Born. Zudem hat TRONITY mit der «TRONITY Community» ein Forum geschaffen, über das die Mitglieder ihre Erfahrungen einfach und sicher miteinander teilen können. TRONITY selbst nutzt den Austausch mit den über 25'000 Mitgliedern, um sein Produkt stetig weiterzuentwickeln und so den Kundenbedürfnissen anzupassen. TRONITY ermöglicht eine zukunftsorientierte Datennutzung und neue Verknüpfungen innerhalb des Ökosystems «Mobilität»



Der Umstieg auf Elektromobilität ist für Autofahrerinnen und -fahrer oft mit vielen Fragen verbunden. Aufgrund fehlender Erfahrungen und Vergleichsmöglichkeiten werden diese Unsicherheiten gerade beim Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeuges weiter verstärkt: In welchem Zustand ist die Batterie? Wie ist der Gesamtzustand des Fahrzeuges im Vergleich zu anderen Fahrzeugen? Wie hoch sind die laufenden Kosten und die Kosten für die Wartung? Hier setzt TRONITY an, indem das Unternehmen die transparente Datenaufzeichnung von Elektrofahrzeugen ermöglicht – der Schlüsselfaktor für einen vertrauensvollen Verkauf beziehungsweise Kauf von Elektrofahrzeugen. TRONITY bietet jedoch noch viel mehr erklärt Patrick Wirth, Head of Mobility Unit bei Baloise: «Elektromobilität erschafft völlig neue Möglichkeiten, die über die klassische Mobilität hinausgehen: Von der Energienutzung über die eigene Photovoltaikanlage, den Aufbau dezentraler Stromspeichersysteme wie dem Auto bis hin zum Verkauf von CO 2 -Zertifikaten der sogenannten THG-Quote.» Auch deshalb füge sich TRONITY optimal in das Mobilitätsökosystem von Baloise ein. «Das Geschäftsmodell bietet für uns als Versicherung und für unsere Portfoliounternehmen echte Mehrwerte», so Patrick Wirth weiter. Mit dem Angebot von TRONITY schafft Baloise sowohl für Versicherungskundinnen und -kunden als auch für Ökosystemkundinnen und -kunden des Peer-to-Peer Car-Sharing-Unternehmens GoMore oder der Mobilitätsmanagement-Plattform MOBIKO einzigartige Lösungen. TRONITY wurde 2020 von Nils Machner, Chief Operating Officer, Sebastian Netuschil, Chief Technology Officer und Torsten Born, Chief Executive Officer, in Mannheim gegründet. Mit über zehn Millionen aufgezeichneten Fahrten verwaltet TRONITY bereits heute die weltweit grösste virtuelle und diversifizierte Elektrofahrzeugflotte. Kontakt Baloise

