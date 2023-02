EQS-News: Allane Mobility Group: Leasing-Kooperation mit Hyundai Motor Deutschland

EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Allane Mobility Group: Leasing-Kooperation mit Hyundai Motor Deutschland



01.02.2023 / 09:51 CET/CEST

Allane Mobility Group: Leasing-Kooperation mit Hyundai Motor Deutschland

Pullach, 1. Februar 2023 – Die Allane Mobility Group (ehemals Sixt Leasing), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, ist eine Kooperation mit Hyundai Motor Deutschland („Hyundai“) eingegangen. Unter der Marke „HYUNDAI Leasing“ können die 490 deutschen Hyundai Handelsstützpunkte mit Allane als Leasing-Partner zusammenarbeiten und ihren Kunden direkt vor Ort über ein von Allane neu entwickeltes Händlerportal attraktive Leasingkonditionen anbieten. Nach einer umfangreichen Testphase mit ausgewählten Händlern haben inzwischen nahezu alle deutschen Hyundai-Händler die Zusammenarbeit mit Allane gestartet. Der Leasing-Prozess sowie alle weiteren Serviceleistungen werden dabei – in enger Zusammenarbeit mit dem Händler – von der Allane Mobility Group abgewickelt. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die Hyundai-Händler die Fahrzeuge am Ende der Leasinglaufzeit selbst erwerben und als attraktive und geprüfte Gebrauchtwagen im Rahmen des Programms „Hyundai Promise“ anbieten oder die Vermarktung der Rückläufer Allane überlassen. Nicht nur die teilnehmenden Hyundai-Händler profitieren von der Kooperation, sondern auch deren Kunden: Die enge Zusammenarbeit zwischen Hyundai und Allane, einem Tochterunternehmen der Hyundai Capital Bank Europe GmbH, ermöglicht maßgeschneiderte Leasing-Angebote für Hyundai Fahrzeuge zu attraktiven Konditionen. Donglim Shin, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: „Wir freuen uns, unsere Full-Service-Leasing-Angebote nun auch unter der Marke ‚HYUNDAI Leasing‘ direkt bei den Händlern anzubieten. Damit vergrößern wir unseren Kundenkreis und bauen gleichzeitig unseren Vertragsbestand weiter aus. So können zukünftig auch Hyundai-Kunden bei den Vertragshändlern vor Ort von unserem Rundum-Service profitieren, der attraktive Angebote sowie eine reibungslose Abwicklung von Leistungen über die gesamte Laufzeit eines Leasing-Vertrags umfasst.“ Im Rahmen der Zusammenarbeit haben Allane und Hyundai ein neues Händlerportal namens „Allease“ entwickelt. Basierend auf einem intensiven Austausch mit den Händlern baut Allane das IT-System weiter aus, um dessen Qualität kontinuierlich zu optimieren. --- Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden. Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement. Die Allane SE (WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 740 Mio. Euro. Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Joint-Venture der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc. www.allane-mobility-group.com Kontakt:

