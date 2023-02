EQS-News: USU liefert neue Version ihrer Service Management-Lösung aus

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Highlights des Release 5.3 sind optimierte Benutzeroberflächen, neues User Management, innovativer Service Shop und neues Self Service-Portal Möglingen, 2. Februar 2023 Mehr Usability, mehr Transparenz, mehr Barrierefreiheit, bessere Integration und neue innovative Applikationen – für die Produktversion 5.3 von USU IT & Enterprise Service Management setzte das F&E-Team von USU zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen um. Dabei wurde traditionell auch eine Reihe von Kundenwünschen berücksichtigt. Das neue Release ist für Kunden bzw. Interessenten ab sofort verfügbar. Mit USU IT & Enterprise Service Management bietet USU ein umfassendes, ITIL®-konformes Lösungsportfolio für das strategische und operative IT- und Enterprise Service Management. Große IT-Organisationen digitalisieren und automatisieren damit alle Prozesse, die für die Planung, das Design, den Betrieb, die Steuerung, die Nutzung und Verrechnung von Services notwendig sind. Für die neue Version stand die optimierte Benutzeroberfläche im Zentrum vielfältiger UX- und UI-Maßnahmen. Dabei wurden u.a. neue Benachrichtigungs­möglichkeiten oder E-Mail-Templates geschaffen. Das Release wird außerdem mit einem verbesserten User Management auf Basis von Keycloak ausgeliefert, das über eine Vielzahl moderner Authentifizierungs­methoden verfügt, Single-Sign On-Konfigurationen erleichtert und insgesamt für ein Mehr an Automatisierung sorgt. USU IT & Enterprise Service Management unterstützt ferner das neue Service-Modell TBM (Technology Business Management) für mehr Transparenz und Kontrolle der IT-Wertschöpfungskette, z.B. als wichtige Basis für das Kostenmanagement von Cloud-Umgebungen. Neue, erweiterte Schnittstellen und Konfigurationsmöglichkeiten verbessern außerdem die Integration von Applikationen und gewährleisten einen reibungslosen Datenfluss. Neuer USU Shop Einen Meilenstein stellt der neue barrierefreie Service-Shop dar, der in Zusammenarbeit mit den Kunden der USU entwickelt wurde. Wichtige Vorteile sind: Intuitive User Experience wie bei Business-to-Consumer (B2C) Shops

Responsivität für die optimale Darstellung sowohl auf klassischen als auch auf mobilen Geräten

Tastaturnavigation und Screenreader-Unterstützung für volle Barrierefreiheit

Flexible Verwaltung von Kategorien und Angeboten

Integration in USU Service Management für Fulfillment-Prozesse auf Basis von BPMN 2.0

Bereitstellung auf Basis von Docker-Containern für Kubernetes Neues Self Service-Portal Die neue Version des Self Service-Portals wurde um drei Hauptfunktionen erweitert. So erkennen Endbenutzer jetzt direkt, wie viele Tickets noch offen bzw. bereits gelöst sind. Lösungsvorschläge können dabei entweder direkt bestätigt und Tickets damit geschlossen oder auch abgelehnt werden, wenn die Lösung nicht passen sollte. Des Weiteren können ab sofort über das Such-Dashlet Wissensdokumente aus der Lösungsdatenbank bequem gefunden und angezeigt werden. Außerdem lassen sich nun Bilder bzw. Screenshots direkt in die Texteingabe einer neuen Ticketbeschreibung kopieren und einfügen. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

