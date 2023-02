Infineon schraubt Ziele erneut hoch - Margen verbessert

Dank einer starken Nachfrage nach industriellen Computerchips hat Infineon seine Ziele erneut angehoben.

Die operative Umsatzrendite werde im Geschäftsjahr 2022/23 voraussichtlich bei rund 25 Prozent liegen, teilte der Halbleiter-Hersteller am Donnerstag mit. Im November hatte das Unternehmen noch einen Wert von etwa 24 Prozent in Aussicht gestellt. Beim Umsatz peilt Infineon wie bisher 15,5 Milliarden Euro an, plus/minus 500 Millionen Euro. Der Optimismus des Chipkonzerns wurde an der Börse begrüßt: Die Infineon-Aktien sprangen um 7,5 Prozent auf 35,88 Euro.

Im angelaufenen Quartal erwartet die Firma aus dem bayerischen Neubiberg Erlöse von 3,9 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite werde bei etwa 25 Prozent liegen. "Auch in einem schwächeren gesamtwirtschaftlichen Umfeld zeigen sich wesentliche Teile unseres Geschäfts robust", sagte Firmenchef Jochen Hanebeck.

Ertragskraft gestärkt, Infineon-Aktie im Aufwind

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 stieg die Rendite auf 28,0 von 25,5 Prozent im Vorquartal. Grund hierfür seien Preissteigerungen und die höhere Nachfrage nach ertragsstarken Produkten. "Insbesondere die Energiewende und der Ausbau der Elektromobilität sorgen für einen anhaltend hohen Bedarf nach unseren Lösungen für industrielle und automobile Anwendungen", erläuterte Hanebeck. Dadurch stieg das Betriebsergebnis auf 966 von 920 Millionen Euro. Der Konzernumsatz ging dagegen um fünf Prozent auf 3,951 Milliarden Euro zurück.

"Die Zahlen sind stark", lobte ein Börsianer. Sowohl das Quartalsergebnis als auch der Ausblick hätten positiv überrascht. Schließlich rechne Infineon inzwischen mit einem Euro-Kurs von 1,05 Dollar statt wie bei der Prognose vom November mit einem Dollar. "Einige sahen die Prognose aufgrund des schwächeren US-Dollars in Gefahr, aber diese Befürchtungen haben sich mit den jüngsten starken Berichten von STMicro und anderen Unternehmen etwas gelegt."