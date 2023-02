NVIDIA - Die Bullen toben sich aus

OE Turbo Bull auf Nvidia - WKN: KH2PT6 - ISIN: DE000KH2PT64 - Kurs: 3,970 € (Citi)

Die Nvidia-Aktie erreichte im November 2021 ein Allzeithoch bei 346,47 USD. Danach setzte eine starke Korrektur ein. In dieser Korrektur verlor der Wert 68,79 %. Dies ist die drittgrößte Korrektur in der Historie der Aktie. Nur die beiden großen Abwärtsbewegungen in den Nullerjahren hatten ein größeres Ausmaß.

Bereits im Juli 2022 startete eine größere Bodenbildung. Diese lief in Form einer inversen SKS ab. In der letzten Woche kam es zum Ausbruch über die Nackenlinie dieser Bodenformation und damit zu einem mittelfristigen Kaufsignal. Nach einem Hoch bei 206,28 USD kam es zu einem kleinen Rücksetzer. Dieser kann als Pullback an die Nackenlinie eingeordnet werden, auch wenn diese nicht ganz erreicht wurde. Gestern zog die Aktie massiv an, sprang auf ein neues Hoch und sogar minimal über den Widerstand bei 208,88 USD.

Ich habe in meinem Musterdepot „Active Trading“, das Bestandteil unsere redaktionellen Angebots PROmax ist, am 25. Januar mittels DE000KH2PT64 eine Longposition zu 2,11 EUR eröffnet. Am 26. Januar konnte ich nach einem Anstieg von über 50 % das investierte Kapital aus dem Trade wieder abziehen. Die Restposition notiert aktuell mit 93,36 % im Plus. Alle Infos zu diesem Paket gibt es hier. Bis einschließlich 08. Februar 2023 läuft eine Rabattaktion. Mit dem Code PROMAXDEPOT30 gibt es einen 30 % Rabatt auf das 1Monatsabo.

Rally kann weitergehen

Das Chartbild der Nvidia-Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Das rechnerische Ziel aus dieser Bodenformation liegt bei 327,87 USD. Ein nächstes Zwischenziel liegt beim log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Allzeithoch bei 222,06 USD.

Nach unten haben die Bullen aktuell einigen Spielraum. Ein Rückfall an die Nackenlinie wäre völlig problemlos. Auch ein Rückfall auf das kleine Zwischentief vom 19. Januar bei 167,31 USD wäre wohl im mittelfristig bullischen Sinne noch in Ordnung. Erst mit einem Rückfall unter dieses Tief müsste der Ausbruch aus der Bodenformation als Bullenfalle eingeordnet werden. In diesem Fall könnte eine Verkaufswelle einsetzen, welche die Aktie wieder in Richtung des Tiefs aus dem Oktober bei 108,13 USD treiben könnte.

Fazit: Die Bullen haben in der Nvidia-Aktie klar die Hand drauf. Die Rally ist nicht vorbei, auch wenn kleinere Rücksetzer eingeplant werden müssen.

NVIDIA - Aktie

