Estée Lauder senkt den Ausblick und gibt Dividende bekannt

Der Kosmetikkonzern Estée Lauder Companies Inc. (ISIN: US5184391044, NYSE: EL) zahlt am 15. März 2023 eine Quartalsdividende von 66 US-Cents je Aktie an die Aktionäre. Record day ist der 28. Februar 2023.

Auf das Jahr gerechnet zahlt das Unternehmen insgesamt 2,64 US-Dollar als Dividende. Dies entspricht auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 268,41 US-Dollar (Stand: 2. Februar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,98 Prozent. Anfang November 2022 erfolgte im Vergleich zum Vorquartal (0,60 US-Dollar) eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent.

Im zweiten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2023 hat das Unternehmen einen Nettoumsatz von 4,62 Mrd. US-Dollar erzielt (Vorjahr: 5,54 Mrd. US-Dollar), wie am 2. Februar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 394 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 1,09 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse gab die Aktie an der Wall Street knapp 3 Prozent nach, da insbesondere der Ausblick enttäuschte. Estée Lauder erwartet nun im dritten Quartal einen Rückgang beim Nettoumsatz von 14 bis 12 Prozent und im Gesamtjahr einen Rückgang beim Nettoumsatz von 7 bis 5 Prozent. Estée Lauder gründete ihr Unternehmen im Jahr 1946 mit nur vier Produkten im Programm. Hauptsitz des Kosmetikkonzerns ist New York City.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 8,18 Prozent im Plus (Stand: 2. Februar 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 100,19 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de